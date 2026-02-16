第４８回東海Ｕ１２バスケットボール大会が２１日から浜松アリーナで行われる。各県男女４チーム、計３２チームが参加。県勢では２年連続出場の森下ミニバスケットボールクラブ男子が、昨年の８強を上回る４強以上を目標に掲げる。

チームの中心としてコートを駆け回るのが大石晟之介主将（６年）だ。父は、Ｂ２ベルテックス静岡の慎之介コーチ（３８）。Ｂ１三遠などでプレーしたあと、ベルテックス静岡の初戦度から在籍したレジェンド的存在だ。現役時代につけていた背番１は「永久欠番」となっている。

父を見て育った息子は、自然とバスケにのめり込んだ。家ではＢリーグの試合を見て研究。特に、日本代表でＢ１名古屋の斎藤拓実（３０）がお気に入り。「試合前に映像を見て、きょうまねしてみる、とか言ってます」と“慎之介パパ”は目を細める。将来の目標はもちろんプロバスケットボール選手。バスケ以外にも、週１回ダンススクールに通うが、晟之介は「すべてバスケのため。リズム感を養うのに役立っている」と夢をかなえるための習い事だ。

大石以外にも長倉直純（６年）ら昨年の経験者が複数人残り、期待は高まる。初戦の相手は加佐登（三重）。「いいパフォーマンスを出して４強以上に行きたい」と力を込める大石ジュニアが、先頭に立ってチームを引っ張る。（塩沢 武士）