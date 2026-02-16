◆ＮＴＴ西日本カップ静岡県ユースＵ―１２大会▽決勝 オイスカＦＣ２―１エスパルスＵ―１２清水（１５日、都田サッカー場）

準決勝と決勝が行われ、オイスカＦＣが２―１でエスパルスＵ―１２清水を破り、初優勝を飾った。決勝でオイスカは前半５分に先制点を許したが、後半７分に宮本悠吏のゴールで追いつき、同１８分に古橋広人（ともに６年）が勝ち越し点を奪った。ＭＶＰには古橋が選ばれた。

試合終了の笛が鳴ると、オイスカの選手たちは抱き合って喜んだ。昨年末の全国大会に出場した、優勝候補のエスパルスを撃破。古橋は「小学生生活の、最後の大会で優勝できてうれしい」と声を弾ませた。

体格で圧倒され、先制点を許したが、中田島砂丘を走り込んで鍛えた運動量で勝った。丁寧にパスをつないで主導権を握った後半の７分、長崎圭吾（６年）のクロスに、宮本が猛然と走り込んで決めた。「やるしかない！ という気持ちだった」

そして同１８分、宮本のパスをゴール前で受けた古橋が、切り返しでマークを外し、利き足とは逆の左で決勝弾。「左でのシュートを練習していました」。１年前の５年生大会「しずぎんカップ」で敗れた雪辱を果たし、笑顔を輝かせた。

卒業後、古橋や宮本はジュビロ磐田Ｕ―１５でプレーする。「パスもシュートもドリブルもできる選手になる」と古橋は新たな目標を掲げた。（里見 祐司）