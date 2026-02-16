パが代表に選ばれる理由

WBC2連覇を目指す侍ジャパンの強化試合2カードが、「Prime Video」でも配信されることが発表された。2月22、23日の福岡ソフトバンクホークス2連戦と、27、28日に行われる中日ドラゴンズとの計4試合で、ドジャース・大谷翔平（31）をはじめとする日本人メジャーリーガーたちは、27日の名古屋での試合からチームに合流する予定だ。

「日本人メジャーリーガーは、過去最多の9人が選出されました。前回大会ではアメリカ入りした準決勝以降、要所での得点は本塁打絡み。今大会からはピッチャーにもピッチコムのサイン伝達機が使われるなど、メジャーリーグ公式戦でのルールが適用されるので、日本人メジャーリーガーを攻守の中核にした人選となっています」（NPBスタッフ）

WBCでは、メジャーリーグの公式球が使われる。国内での強化試合2カードでは、NPB12球団から選ばれた選手たちが「どれくらい適応できているか」も問われるだろう。しかし、今回の代表人選は大会終了後に波紋を呼びそうだ。

日本ハム・伊藤は先発だけでなく、第2先発でも？

「埼玉西武の投手・平良海馬（26）が肉離れのため、そして阪神の投手・石井大智（28）もアキレス腱損傷で代表を辞退しました。代わって、それまで選出がなかった楽天イーグルスから、藤平尚真（27）と、埼玉西武から隅田知一郎（26）が選出されました。これでセ・リーグよりもパ・リーグの選手が多い“パ高セ低”。大会後の課題となりそうです」（前出・同）

当初、セ・リーグからは｢投手3人、捕手2人、内野手3人、外野手1人」の9人が選ばれた。それに対し、パ・リーグは12人。メンバー30人のうち、9人と12人では大きな違いはないが、チーム編成の要所でセの選手が外されてしまったように見える。

まず投手だが、パ・リーグは松井裕樹（30）、菊池雄星（34）、山本由伸（27）、菅野智之（36）という、メジャーリーガー4人よりも多い7人が選ばれている。セ・リーグ選出の3人よりも圧倒的に多いが、それ以上に問題なのは、選ばれたメンバーの顔ぶれだ。

パ・リーグから選出された投手は前出の藤平に加え、オリックス・宮城大弥（24）、日本ハム・伊藤大海（28）、千葉ロッテ・種市篤暉（27）、オリックス・曽谷龍平（25）、日本ハム・北山亘基（26）、ソフトバンク・松本裕樹（29）。この7人のうち、昨季に投手部門のタイトルを獲得したのは、最多勝と最多奪三振の伊藤、最優秀中継ぎ投手賞に選ばれた松本の3人。

一方のセ・リーグからは巨人・大勢（26）、中日・高橋宏斗（23）、そして辞退した阪神・石井の3人が選出されたものの、昨季セ最多勝の阪神・村上頌樹（27）、DeNA・東克樹（30）は選ばれていない。大勢は最優秀中継ぎ投手賞のタイトルホルダーだが、セーブ王のタイトルを巨人・マルティネスと分けた中日・松山晋也（25）、最優秀防御率賞の阪神・才木浩人（27）の代表入りは見送りとなった。

技巧派よりも剛球

複数のセ・リーグタイトルホルダー投手の見送りについて、こんな指摘も聞かれた。

「『強いボール』が投げられる投手が優先的に選ばれたようです。セの村上、東は技巧派と呼ばれるタイプの投手で、アメリカ代表を始めとする海外のパワーヒッターと互角に渡り合うことを考えると、剛腕タイプの投手が優先されてしまうようです」（在京球団スタッフ）

逆にセから選ばれた大勢、高橋はスピン量が多い剛球を投げ込んでいくタイプだ。井端弘和代表監督（50）は投手の詳細な役割分担をまだ明かしていないが、菊池、山本、菅野のメジャーリーガー3人は先発での起用となるだろう。4人目に伊藤、宮城を推す声があるそうだが、種市も有力視されている。昨季9勝8敗、防御率2.63。種市の成績は際立ってはいないが、彼の先発入りが囁かれるのは、「技巧派よりも剛球」の人選基準があったことを裏付けているようだ。

「伊藤、宮城、北山は救援もできるので、第2先発のようなロングリリーフでも期待されているようです」（前出・同）

近年、日本シリーズやセパ交流戦で「パ・リーグ優勢」が続いている。それを象徴するようなメンバー選出は「捕手部門」でも見られた。

「スプリット、スライダーなど球種は異なりますが、縦の変化球や落ちるボールに活路を見出す投手が多く選ばれました。こちらは『強いボール』とは関係なく、偶然でした。そうなると、捕手に求められるのは投球を後ろに逸らさないためのブロッキング・テクニック。オリックスの若月健矢（30）が選ばれたのは、それが評価されたからです」（前出・同）

若月はゴールデン・グラブ賞に2年ぶりに選ばれた。井端監督や侍ジャパンのスタッフが着目したのは「捕逸2」だった。規定試合数に到達した捕手のなかで「捕逸2」は最少で、高い守備力を持っていることが評価された。

「付け加えるならば、若月は山本と組んで21年から3年連続で最優秀バッテリー賞にも選ばれています。山本をフル回転させることはしませんが、彼の投げる試合は必ず勝つというビジョンも若月が選ばれた理由の一つです」（前出・同）

「打撃部門のタイトル受賞者」から見ると、首位打者のタイトルホルダーはセパから選ばれた。ソフトバンク・牧原大成（33）と広島・小園海斗（25）だ。盗塁王はパの周東佑京（30）は選ばれた一方、セの阪神・近本光司（31）は選出されなかった。

セの本塁打王と打点王に輝いた阪神・佐藤輝明（26）の選出は当然として、セ最多安打者賞の中日・岡林勇希（23）は選ばれていない。今回の野手の選出ではスイングパワーが求められたという。その点では、DeNA・牧秀悟（27）、阪神・森下翔太（25）の選出はセ・リーグ関係者の救いにもなったようだ。

国際試合の要諦は「力強さ」？

「井端監督は12球団全てに対し、候補になっている選手名を内々に、でも混乱がないようにしっかり伝えてきました。セ・リーグの主軸投手のなかにはMLB球で自主トレをし、選ばれなかった先発投手もいます」（スポーツ紙記者）

阪神の春季キャンプでは、最多勝の村上が二段モーションに投球フォームを改造していた。軸足に体重がしっかり乗る分、ボールに加わる力は強くなるはずだ。侍ジャパンに選出されなかったことが影響しているのだろうか。

DH制の有無で培われた野球観が異なるのは当然だ。しかし、来季のDH制導入前にセ・リーグは国際試合にも通用する“力強さ”について考え直す必要もありそうだ。

