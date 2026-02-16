ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、今月のロシアによる攻撃がすでに2500件以上にのぼっていると明らかにしました。

ゼレンスキー氏はSNSに投稿し、今月のロシアによる攻撃が50発の弾道ミサイルや無人機など2500件以上に上ったことを明らかにしました。その上で、主に電力インフラが標的になっているとロシアを批判しています。

こうした中、ウクライナでは全土で計画停電も実施されるなど、電力不足への対応に追われています。

ロシア軍の攻撃が比較的少ない西部リビウでも、町のあちこちに発電機が設置されていました。

カフェの店員

「発電機の燃料の残量をチェックしてます。予期せぬ停電が起きた時に、確実に対応できるようにするためです。1日に8〜10時間くらい発電機を回して働くこともあります」

市民からは侵攻開始以降、最も過酷な冬との声も上がっています。

リビウ市民

「7時間停電した時もありました。1日に2、3回停電するときもあります。電気の面ではこの冬は最も過酷です」

イバノフランコフスク市民

「電気がなければポンプが動かず、水が出ません。そして暖房も。停電している5〜6時間で部屋の温度は急激に下がります」

ロシア軍の執ような攻撃が続く中、電力不足解消のメドは立っていません。