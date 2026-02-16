2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれる明治安田J2・J3百年構想リーグ。WEST-A、WEST-Bは14日（土）、15日（日）は各地で第2節の10試合が行われました。この特別大会のリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。

WEST-Aは、徳島ヴォルティスが昨季J1のアルビレックス新潟に4得点を奪い、グループ唯一の開幕2連勝。2試合で10得点無失点と好調で首位。高知ユナイテッドSCは、FC大阪にPK戦で敗れたものの勝ち点1を獲得し2位。カターレ富山はカマタマーレ讃岐相手に5得点を奪い、今季初勝利を飾っています。

WEST-Bは、テゲバジャーロ宮崎が開幕2連勝で首位。ロアッソ熊本はPK負けで勝ち点4で2位。開幕戦降雪の影響で中止となった大分トリニータはギラヴァンツ北九州を破り白星スタート。同じく開幕戦中止で、今季初のJ3昇格となったレイラック滋賀FCは、レノファ山口FCに敗れています。

次節第3節は21日（土）、22日（日）に開催されます。

【第2節】

＜WEST-A＞

◆奈良 1−0 今治（14日、ロートフィールド奈良）

得点【奈良】森田凜（前半35分）

◆FC大阪 2−2(PK5-3) 高知（15日、東大阪市花園ラグビー場）

得点【FC大阪】島田拓海（前半10分、後半37分）【高知】杉山伶央（前半45分）濱託巳（後半11分）

◆富山 5−1 讃岐（15日、四国化成MEGLIOスタジアム）

得点【富山】古川真人（前半21分）吉平翼（前半29分）オウンゴール（後半12分）小川慶治朗（後半24分）亀田歩夢（後半41分）【讃岐】國分将（前半5分）

◆徳島 4−0 新潟（15日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】松田佳大（前半5分）ルーカス バルセロス（前半40分）宮崎純真（後半7分）梶谷政仁（後半27分）

◆金沢 2−2(PK4-3) 愛媛（15日、ニンジニアスタジアム）

得点【金沢】大澤朋也（前半43分）パトリック（後半1分）【愛媛】田口裕也（後半15分）阿部稜汰（後半45+3分）

＜WEST-B＞

◆山口 2−1 滋賀（15日、維新みらいふスタジアム）

得点【山口】古川大悟（前半21分）小林成豪（前半41分）【滋賀】西山大雅（後半45+1分）

◆鳥栖 1−1(PK4-3) 熊本（15日、駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】西澤健太（前半6分）【熊本】飯星明良（後半44分）

◆大分 2−0 北九州（15日、クラサスドーム大分）

得点【大分】有働夢叶（後半17分）キム ヒョンウ（後半26分）

◆宮崎 3−1 鳥取（15日、いちご宮崎新富サッカー場）

得点【宮崎】土信田悠生（前半10分、後半4分）奥村晃司（前半31分）【鳥取】三木直土（後半41分）

◆鹿児島 3−1 琉球（15日、白波スタジアム）得点【鹿児島】福田望久斗（前半43分、後半17分）中山桂吾（後半28分）【琉球】加藤悠馬（前半1分）