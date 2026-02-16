2026／27シーズンのJ1に参加する20クラブがEAST、WESTの2グループに分かれる明治安田J1百年構想リーグ。13日（金）〜15日（日）は各地で第2節の10試合が行われました。この特別大会のリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。

EASTは、東京ヴェルディが2試合連続90分での勝利の開幕2連勝で首位スタート。川崎フロンターレ、FC町田ゼルビアはPK戦を制しての開幕2連勝となっています。FC東京は2試合連続のPK勝利で勝ち点4。J2からの昇格組、水戸ホーリーホック、ジェフユナイテッド千葉はPK負けで開幕2連敗。昨季J1で2位の柏レイソルは2連敗で最下位に沈んでいます。

WESTは、サンフレッチェ広島、ヴィッセル神戸、名古屋グランパスの3チームが、PK戦勝ちを含む開幕2連勝で勝ち点5。ファジアーノ岡山は2試合連続PK戦負けでの勝ち点2。J2から昇格したV・ファーレン長崎は2試合連続の90分負けで最下位となっています。

次節第3節は21日（土）、22日（日）に開催します。

【第2節】

＜EAST＞

◆町田 2−2(PK4-2) 水戸（14日、町田GIONスタジアム）

得点【町田】エリキ（前半39分）昌子源（前半45+3分）【水戸】仙波大志（前半42分）鳥海芳樹（前半44分）

◆鹿島 1−0 横浜FM（14日、メルカリスタジアム）

得点【鹿島】レオ セアラ（後半31分）

◆FC東京 1−1(PK5-3) 浦和（14日、味の素スタジアム）

得点【FC東京】山田楓喜 （後半45+3分）【浦和】渡邊凌磨（後半33分）

◆川崎F 0−0(PK9-8) 千葉（15日、フクダ電子アリーナ）

◆東京V 2−1 柏（15日、三協フロンテア柏スタジアム）

得点【東京V】染野唯月（後半18分）福田湧矢（後半45+2分）【柏】小泉佳穂（前半33分）

＜WEST＞

◆神戸 2−0 長崎（13日、ノエビアスタジアム神戸）

得点【神戸】酒井高徳（前半25分）佐々木大樹（前半42分）

◆京都 1−1(PK3-1) 清水（14日、IAIスタジアム日本平）

得点【清水】オウンゴール（後半1分）【京都】ラファエル エリアス（後半45+12分）

◆広島 1−1(PK5-4) 岡山（14日、エディオンピースウイング広島）

得点【広島】ジャーメイン良（前半45+3分）【岡山】江坂任（前半10分）

◆C大阪 2−0 福岡（15日、ベスト電器スタジアム）

得点【C大阪】櫻川ソロモン（前半19分）チアゴ アンドラーデ（前半44分）

◆名古屋 0−0(PK3-2) G大阪（15日、パナソニック スタジアム 吹田）