2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれる明治安田J2・J3百年構想リーグ。EAST-A、EAST-Bは14日（土）、15日（日）は各地で第2節の10試合が行われました。この特別大会のリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得します。

EAST-Aは、ベガルタ仙台、モンテディオ山形、ブラウブリッツ秋田の東北勢3チームが開幕2連勝。昨季J1から降格した湘南ベルマーレはリーグ戦初勝利。一方同じくJ1から降格した横浜FCは開幕2連敗。ヴァンラーレ八戸、栃木SC、ザスパ群馬、SC相模原の4チームは開幕戦降雪の影響で中止となったため、1試合未消化となっています。

EAST-Bは、ヴァンフォーレ甲府、いわきFC、FC岐阜、RB大宮アルディージャの4チームが開幕2連勝。元日本代表の槙野智章が新たに就任した藤枝MYFCは松本山雅FCに勝利し今季初勝利を挙げています。

次節第3節は21日（土）、22日（日）に開催されます。

【第2節】

＜EAST-A＞

◆八戸 1−0 群馬（14日、正田醤油スタジアム群馬）

得点【八戸】佐藤碧（後半34分）

◆仙台 1−0 横浜FC（14日、ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【仙台】宮崎鴻（後半28分）

◆湘南 4−0 相模原（14日、レモンガススタジアム平塚）

得点【湘南】石井久継 （前半15分、後半3分）オウンゴール（後半20分）松本大弥（後半45＋1分）

◆山形 2−1 栃木SC（15日、カンセキスタジアムとちぎ）

得点【山形】土居聖真（後半6分）堀金峻明（後半43分）【栃木SC】西野太陽（後半10分）

◆秋田 1−0 栃木C（15日、CITY FOOTBALL STATION）

得点【秋田】梅田魁人（後半2分）

＜EAST-B＞

◆大宮 3−2 札幌（14日、NACK5スタジアム大宮）

得点【大宮】オリオラ サンデー（前半28分）山本桜大（後半38分）カプリーニ （後半45+5分）【札幌】家泉怜依（前半3分）スパチョーク（後半13分）

◆甲府 2−0 長野（14日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】内藤大和（前半24分、前半40分）

◆藤枝 2−0 松本（14日、藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】菊井悠介（後半15分、後半31分）

◆いわき 3−1 福島（15日、ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【いわき】堂鼻起暉（前半16分）山中惇希（後半5分）村上陽斗（後半43分）【福島】樋口寛規（後半19分）

◆岐阜 2−1 磐田（15日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場）得点【岐阜】川本梨誉（後半16分）荒木大吾（後半22分）【磐田】佐藤凌我（後半32分）