【きょうから】ローソン「盛りすぎチャレンジ」4週目は、ボリューム満点の『ナポリタン』に『キャラメルコーン』が対象に
ローソンの、創業50周年記念施策の一環として価格を据え置いたまま具材や重量を約50％増量する企画「盛りすぎチャレンジ」4週目が、きょう・16日から全国の店舗で実施される。
【画像】最終週はナポリタンやおにぎりが約50％増量！対象商品一覧
同企画は、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を届けることを目的とした取り組み。おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザートなど、過去に特に人気を集めた商品を中心に、内容量や具材を約50％増量しながら、価格はそのままに設定している点が特徴だ。
「盛りすぎチャレンジ」は、消費者物価指数の上昇が続いていた2023年2月に初めて実施され、今回で7度目。インパクトのある見た目と分かりやすいお得感から高い支持を集めてきた。総務省によると、2025年11月の消費者物価指数は前年同月比で3.0％上昇しており、ローソンはこうした状況下で生活を少しでも楽しくする施策として企画を打ち出す。
■「盛りすぎチャレンジ」4週目（2月16日〜）
▼2月16日発売
『盛りすぎ！ナポリタン』（税込697円）
懐かしいケチャップ味のボリューム満点のナポリタン。
▼2月17日発売
『盛りすぎ！大きなツインシュー』（税込151円）
卵のコクとなめらかな口当たりのカスタードと、北海道産練乳を使用したホイップクリームの2層仕立てのシュークリー
『盛りすぎ！くちどけショコラクレープ』（税込265円）
北海道産生クリームとチョコを合わせたチョコホイップと、カカオ分約72%のチョコレートを使用したチョコソースを包んだクレープ。
『盛りすぎ！ツナたまごサンド』（税込297円）
たまごサラダ、ツナサラダを、ふんわり食感の食パンでサンドしたサンドイッチ。
『盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり』（税込181円）
マヨネーズで和えたチャーシューが、甘辛い醤油たれをまぶしたごはんで包まれている。
『東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g』（税込163円）生地の大きさが従来品の約5倍（標準体積比）です。ザクっと歯ごたえのある食感でキャラメルの香りが口いっぱいに広がるおいしさ。
『ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50％増量 105ｇ』（税込138円）
生地にえんどう豆を100％使用した豆スナック。
【画像】最終週はナポリタンやおにぎりが約50％増量！対象商品一覧
同企画は、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を届けることを目的とした取り組み。おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザートなど、過去に特に人気を集めた商品を中心に、内容量や具材を約50％増量しながら、価格はそのままに設定している点が特徴だ。
■「盛りすぎチャレンジ」4週目（2月16日〜）
▼2月16日発売
『盛りすぎ！ナポリタン』（税込697円）
懐かしいケチャップ味のボリューム満点のナポリタン。
▼2月17日発売
『盛りすぎ！大きなツインシュー』（税込151円）
卵のコクとなめらかな口当たりのカスタードと、北海道産練乳を使用したホイップクリームの2層仕立てのシュークリー
『盛りすぎ！くちどけショコラクレープ』（税込265円）
北海道産生クリームとチョコを合わせたチョコホイップと、カカオ分約72%のチョコレートを使用したチョコソースを包んだクレープ。
『盛りすぎ！ツナたまごサンド』（税込297円）
たまごサラダ、ツナサラダを、ふんわり食感の食パンでサンドしたサンドイッチ。
『盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり』（税込181円）
マヨネーズで和えたチャーシューが、甘辛い醤油たれをまぶしたごはんで包まれている。
『東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g』（税込163円）生地の大きさが従来品の約5倍（標準体積比）です。ザクっと歯ごたえのある食感でキャラメルの香りが口いっぱいに広がるおいしさ。
『ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50％増量 105ｇ』（税込138円）
生地にえんどう豆を100％使用した豆スナック。