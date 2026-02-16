8人組グループ・timeleszが出演する日本テレビ系レギュラー冠番組『timeleszファミリア』に、去年M-1グランプリで準優勝を果たしたお笑いコンビ・ドンデコルテがゲスト出演。timeleszのメンバーとチキンレースに挑みます。

16日放送のメイン企画は、八王子の名店・大進亭の『あんかけ五目焼きそば』を懸けたゲーム。普通盛りで麺が2玉分という圧倒的なボリュームに松島総さん（28）は「うわ！絶対うまい！食べたい！」と目を輝かせます。

このデカ盛りグルメを巡って行うのが『あんかけチキンレース』です。器ギリギリまで盛られた熱々のあんを、チームごとに順番にすくっていき、こぼした瞬間に即終了、成功した分だけが食べられるというもの。

■ドンデコルテ・渡辺銀次 timeleszメンバーは「首から下しか知らない」

オープニングトークでは、ゲストの渡辺銀次さん（40）が、自宅のテレビが5〜6年前から液晶の上半分が壊れており、「ずっとテレビを下半分しか見ていなかった」と衝撃の事実を告白。

timeleszメンバーが「顔わからないじゃないですか！」と口々にツッコむと、渡辺さんは「timeleszの名前はよく聞いていたが、皆さんの首から下しか知らない。まさかあなたたちだとは……」と真剣な面持ちで返答。スタジオが騒然とする中、番組がスタートします。

■予想困難な“とろみ”にメンバーヒリヒリ

デカ盛りグルメを巡ってゲームが始まると、猪俣周杜さん（24）は「俺は2杯行きますわ。これがね、マジで食いたいから」と強気の姿勢を見せます。周囲からは「おお！超えていく？」「行っちゃお！」とあおる声が飛び交いますが、あんの“とろみ”が予想困難でなかなか思うように積み上がりません。

少しの振動で揺れるあんの表面に、メンバーは息をのみ、スタジオは静寂に包まれます。猪俣さんが慎重にあんをすくい上げると、橋本将生さん（26）は「ゆっくりいこう！」と絶叫。

続く篠塚大輝さん（23）は、菊池風磨さん（30）からの「ちょびちょびでいこう」というアドバイスを受け、震える手でスプーンを握ります。

ただ“あんをすくって、かける”だけのはずが、ヒリヒリ＆ドキドキ感満載のチキンレースに。果たして、誰が念願の焼きそばにありつけるのかご注目ください。

ドンデコルテがゲスト出演する『timeleszファミリア』は16日深夜25時から放送です。