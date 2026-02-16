◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本5-7韓国(大会10日目/現地15日)

予選リーグ4試合を終え1勝3敗のカーリング女子日本代表(フォルティウス)。上位4チームが進める準決勝に向けて、勝利を飾りたい第5戦で2勝2敗の韓国と対戦しました。

日本は、3-3の同点で迎えた第8エンドに韓国の3得点を許す展開。第9エンドに2得点を奪うも、追いつくにはいたらず5-7で敗戦。これで予選リーグ1勝4敗で9位。予選リーグ突破へ後がない状況に追い込まれています。

試合を終え、小野寺佳歩選手は「大会の序盤に比べると、少しずつ状態も上がってきていて、気持ちよく投げられて、あとはみんなに持って行ってもらって、良いショットを決められています」と自身のプレーを振り返りました。前日からショットの精度が上がったことについては「技術的な部分で気になるところがあったので、ナイトプラクティスで修正したら、上手く行ったかなという風に思います」と要因を明かしました。12年ぶりとなるオリンピックの舞台には「やっぱり素晴らしい場所だなと思うと同時に、もうちょっと自分たちのやりたいことを1つずつやっていきたい」と悔しさをにじませました。

またスキップの吉村紗也香選手も「クロスゲームが続いた中で、8エンド目に最後上手く決めきれなかったというところで、相手にビッグエンドのチャンスが行ってしまいました」と自身のプレーを反省。前日のアメリカ戦も第8エンドに3点のスチールを許し、2夜連続で終盤にビッグエンドを許しました。

それでも、「この負け悔しいですけども、まだ諦めずに次の試合に向けてまた準備を進めていきたいと思います」と次の戦いを見据えています。