「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）

リアライズシリウスが５着に敗れた朝日杯ＦＳの悔しさを晴らした。心配されていたスタートをクリアして、２番手で直線に入ると残り４００メートルで先頭のガリレアをかわして先頭へ。ゴール前ではロブチェンとベレシートに追い上げられるも、頭差でしのいで重賞２勝目をゲットした。

今年早くも重賞３勝目を挙げた津村は「本当にホッとしています。Ｇ１で結果を出せなかったので、ここで何とか結果を出したいという気持ちが強かった」と胸をなで下ろした。昨年６月のデビューからコンビを組んでいるだけに「ゲート入りも練習の成果が出て、本番でもちゃんと入ることができた。すごく成長してくれた」と着実な進歩に手応え十分。「これで大きいところに行けるので、僕自身もすごく楽しみです」と声を弾ませた。

東京で２戦２勝、新潟を含め左回りは３戦全勝だ。手塚久師は「このペースだと最後ちょっと甘くなるのは仕方がない。着順以上に強い競馬。東京では負けていない」と高く評価。今後について「たぶん皐月賞（４月１９日・中山）に向かうかな」とクラシックへの参戦を示唆。「みなさんが言う通り、右回りを克服します」と次なる課題クリアへ視線を向けた。

トレーナーにとっては昨年のマスカレードボールに続く連覇となった。「マスカレードは精神的に難しかったけれど、こっち（リアライズシリウス）の方が大人なのかな」と分析。「このメンバーに勝てたので、有力馬の１頭になれた。また楽しみが広がりました。しっかり仕上げて行きます」と意気込んだ。皐月賞とダービーで好走して、秋の天皇賞Ｖへと飛躍した厩舎の先輩に続けるか。これからリアライズシリウスの真価が問われる。