「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）

今月で騎手を引退し、調教師への転身が決まっている藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が、６番人気のジューンテイクを鮮やかに勝利に導き、２４年５月の京都新聞杯以来となる重賞２勝目をプレゼントした。半馬身差の２着は１番人気のエリキング、３着には３番人気のエコロディノスが入った。昨年の天皇賞・春を制している２番人気のヘデントールは見せ場なく８着に終わった。

もうすぐムチを置くジョッキーに、ファンから惜しみない祝福の拍手が注がれた。２８日に騎手引退が決まっている藤岡佑が、６番人気のジューンテイクを見事に操り、２番手追走からの押し切り。外から迫った１番人気エリキングの強襲を半馬身差でしのいだ。

「京都新聞杯の時は素質だけで走っている感じだったんですが、きょうは初めてくらい、返し馬に行くと“いいな”と思えた。その感覚通りに走ってくれたことが何よりうれしいです」と藤岡佑。ゴール後に右手を大きく掲げ、喜びを爆発させた。残された重賞騎乗は来週の小倉大賞典（ケイアイセナ）のみだったが、その前に今年の重賞初奪取に成功。「もうほとんど重賞に乗るチャンスもないので、いい結果で応えられてうれしいです」と白い歯を見せた。

武英師も万感の思いを口にする。厩舎の初勝利（１８年・蹴上特別＝タマモアタック）、Ｇ１初制覇（２４年・フェブラリーＳ＝ペプチドナイル）の鞍上が藤岡佑。かけがえのない存在だけに、「佑介と最後に挑める重賞だったので良かったです」と喜びもひとしお。「切れるというより長くいい脚を使う馬。ジョッキーは思った通りの競馬だったんじゃないですか」と鞍上の手腕を褒めたたえた。

馬自身は屈腱炎を乗り越えての戴冠。「（３月の）金鯱賞は絶対使った方がいいという佑介の話だったんですが、思ったより今回、馬ができていたので。今後は大阪杯も含めて考えます」。いずれにしろ次走は乗り代わるが「そうですね。バトンタッチし、いいジョッキーを探します」と武英師。藤岡佑の置き土産となる復活Ｖを弾みに、再びＧ１戦線へと挑んでいく。