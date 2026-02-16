「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）

日本が誇るダート界の絶対王者フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が、またも偉業を達成した。米国の強豪ナイソスとの競り合いを制して、このレース史上初めての連覇を達成。昨年に続いて１着賞金１０００万ドル（ＪＲＡが定めた換算レートで約１５億７０００万円）を獲得した。通算の獲得賞金も４５億円を超え、日本競馬の歴史に新たな１ページを書き加えた。次走は昨年３着に敗れたドバイワールドカップ・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン）で海外Ｇ１連覇を目指す。

自らの走りで、王は帰還を告げた。中東の夜空へと続く長い直線、フォーエバーヤングが世界最強の意味を証明した。

「みんなが倒しに来ていた」と坂井が言うようにライバルたちからの視線は厳しかった。スタート直後から、厳しい包囲網を敷かれた。それでも「手応えはあった。進路さえあけば、大丈夫だと思っていた」。相棒への絶対的な信頼が、極限の舞台で冷静沈着な手綱さばきを生む。勝負どころの４角出口、ほんの一瞬だけあいた最内へ、世界中を転戦して磨き上げたコーナーワークで鋭くねじ込み、一気に進撃を開始する。

さあ直線。外から猛然と襲いかかってきたのが、米国の名門バファート厩舎の刺客でＢＣマイルの覇者ナイソスだった。一瞬、激しいたたき合いになるかと思われたが、そんな“まさか”すら許さない。堂々と相手に胸を貸して、突き放すのが王者の風格だ。「自信を持って馬を信じて乗った。どんな形でも勝つのはすごい」と坂井。１馬身差のリードを保ったまま、ゴール板を駆け抜けた。

世界一の自負があった。昨年はダート王国アメリカの牙城を正面から突き崩し、日本馬として初めてＢＣクラシックを制覇。ＪＲＡでもダート馬として史上初めて年度代表馬の座も獲得した。矢作師が「直線を向いてから自信を持って見ていられた。まだ１００％の仕上がりではなかったけど、このメンバーでは力が上だと思いました」と語る通り、状態途上であっても他をねじ伏せる。まさに地力が違った。

日本円にして１５億円を超える世界最高賞金レースで、史上初の連覇を達成。獲得賞金は４５億を超え、自身の持つ日本馬歴代トップの獲得賞金記録もさらに更新した。現地ファンの熱狂もすさまじく、それを肌で感じた藤田晋オーナーからは「こちらでも非常に人気のある馬だと分かりました。年内で引退するつもりでしたが、２カ月先送りにして、来年のサウジＣを走ってから引退するのもいいかなと」と３連覇も視野に入れる規格外のプランが飛び出した。矢作師は「私の体が持ちません」と笑いを誘ったが、常識の枠に収まりきらないポテンシャルに陣営の夢は限りなく膨らむ。

実際に矢作師が「芝を使いたい」と語れば、藤田オーナーも「ＪＲＡのＧ１も走らせたい」とも。ただ、目下の目標は昨年３着に敗れたドバイワールドカップでのリベンジだ。指揮官は「さらに上積みがある」と手応えを口にする。“世界完全制覇”の野望は、完成の時を迎えようとしている。