「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）

連覇したフォーエバーヤング以外の日本馬では、６番人気のルクソールカフェが５着、５番人気のサンライズジパングが６着だった。

モレイラ騎乗のルクソールカフェは、後方の内ラチ沿いでジッと我慢。４角付近で外に出し、直線勝負に懸けたが、先頭の背中は遠かった。それでも鞍上は「とてもよく走ってくれました。ゲートは少し不運でしたが、直線では力強く伸びてくれましたし、彼のパフォーマンスには大変満足しています」と納得の様子で振り返った。

初の海外挑戦だったサンライズジパングは最内枠からの発走だったが、向正面で徐々に外へ。必死に最後の直線で脚を伸ばすも海外の壁は厚かった。「スタートは良かったのですが、ペースが少し速かったです。フォーエバーヤングをマークして進めればと思っていましたが、とても強い馬でしたし、坂井騎手も完璧な騎乗でした。結果は６着となりましたが、馬はよく頑張ってくれました」とマーフィー。前川師は「直線で手前を変えなくて、ゴール後に変えたということだったので、そこが変わっていれば全然違ったのではないかと後悔は残ります」と語った。