¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡ÛË¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖÊ¡²¬¤Ë°¦¤ÈÊ¿ÏÂ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¡× 2¡¦23¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ØÆ®»Ö
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¿·±Ô¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Ì£Ï£Ö£Å¡õ£Ð£Å£Á£Ã£Å¡×¤ÎË¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊËÜÌ¾¡¦Ë¾·îÎ¶ÅÍ¡á£²£³¡Ë¤¬¡¢£²·î£²£³Æü¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼Âç²ñ¡Ö£Õ£Î£Ï¡ª¡¡£Ä£Ï£Ó¡ª¡ª¡¡£Ô£Ò£Å£Ó¡ª¡ª¡ª¡¡£Ä£Ò£Á£Ç£Ï£Î£Ç£Á£Ô£Å¡ÁÎ¶¤Îº×Åµ¡Á¡×¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¶¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥²¡¼¥È²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¡£²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ëÊ¡²¬·èÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê»Å¹þ¤ß¤Î½³¤ê¤äÆÀ°Õµ»¤Î¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢»î¹çÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶»¤ÎÆâ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï
¡¡Ë¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê°Ê²¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡ËºòÇ¯£±Ç¯´Ö¤ÏÂç¤¤Ê¥±¥¬¤â¤Ê¤¯²á¤´¤»¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¤³¤é¤ì¤¿¡£º£¤âÂÎ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤¢¤È¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ë¤À¤±¡£
¡¡¡½¡½º£¡¢ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¶¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥²¡¼¥È²¦ºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡Ê¡²¬Âç²ñ¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥²¡¼¥È¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä°Ê¾å¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤ê¤¿¤¤¡££³¿Í¤ÇÀï¤¦¥Ù¥ë¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°Õ¼±¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½ËÉ±ÒÀï¤ÏÉ¿¡õ£Â£å£î¡½£Ë¡õË¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢ÁÈ¤¬¡¢£Ë£ú£ù¡õ£Ç£õ£Ã¡õ¡÷£Ë£Å£ÙÁÈ¡¢£Ù£Á£Í£Á£Ô£Ï¡õ¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¥Ã¥É¡õ£Â¡ß£Â¥Ï¥ë¥¯ÁÈ¤ò·Þ¤¨¤ë£³£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡Ä©Àï¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£²¦¼ÔÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢ËÉ±ÒÀï¤Ë¾¡¤Ä¤À¤±¡££³£×£Á£Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»î¹ç¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡½¡½½é¤á¤ÆË¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¤Þ¤º¤Ï½³¤ê¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶Ë¿¿¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È½³¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä³ÑÅÙ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë½³¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½½³¤ê°Ê³°¤Ç¤Ï
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡£Åê¤²µ»¤À¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¬¤òÃå¤±¤º¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»ÑÀª¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½²óÅ¾·Ï¤Î½³¤ê¤Ë¤Ïµ»Ì¾¤â¤¢¤ë
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¤Ï¤¤¡£¡ÖÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡Ê¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¡Ë¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤éÊü¤Ä½³¤ê¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬½Ð¤»¤¿¤éÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ»¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½»î¹çÁ°¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤äµ¤»ý¤Á¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡£°û¤à¤ÈÆ¬¤¬¥·¥ã¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ï¼«Á³¤È¼ê¤¬¿¤Ó¤Á¤ã¤¦¡£°ÜÆ°Ãæ¤ä²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤Ï
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£³°¿©¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£»î¹ç¤¬Â³¤¯»þ¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½Éã¡¦Ë¾·îÀ®¹¸¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ï
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢½³¤ê¤Î°ÒÎÏ¤ä¥¥ì¤Ïº£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸Æ»¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊâ¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÏµÛ¼ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½¾Íè¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡Ã¯¤«°ì¿Í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡ÖË¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤«¤Ê¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢Ê¡²¬Âç²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡Ê¡²¬¤Ë°¦¤ÈÊ¿ÏÂ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡£²ñ¾ì¤Ç¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£