¾®Âô°ìÏº»á¡¢²¬ÅÄ¹îÌé»á¡¢°Â½»½ß»á¤éÃæÆ»àÂçÊªÍîÁªÁÈá¤ËºÆµ¯¤ÎÆ»¤Ï¤¢¤ë¤«¡¡
¡¡½°±¡Áª¤ÇÂç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¾®Âô°ìÏº¸µÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤ä²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¡¢°Â½»½ßÁ°¶¦Æ±´´»öÄ¹¤éÂçÊªÍîÁªÁÈ¤Îº£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ï£²£°£²£¸Ç¯¤Î»²±¡Áª¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ºÆµ¯¤ÎÆ»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÏÎò»ËÅªÂç¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¡Á£³Ç¯¤Ï½°±¡Áª¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢ÍîÁª¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï»²±¡Áª¤Ë¤¯¤éÂØ¤¨¤â¤Ç¤¤ë¤¬£²£°£²£¸Ç¯²Æ¤ÈÀè¤Ï±ó¤¤¡£
¡¡¼Â¼Á°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬ÂçÀª¤Ê¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤äÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¾®Âô»á¤À¡£¸æÇ¯£¸£³ºÐ¤Ç¡¢»²±¡Áª»þ¤Ë¤Ï£¸£¶ºÐ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¡¦ÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÎ©·û¤È¸øÌÀ¤Î¹çÎ®¿·ÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬É½¤Ë½Ð¤¿ºÝ¡¢Î¢¤Ç»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®Âô»á¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®Âô»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¦¶á¤â¸®ÊÂ¤ßÍîÁª¤·¡¢¹äÏÓ¤â¸«¤ë±Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¾®Âô»á¤Ï£±£µÆü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÀ¯¼£À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤µ¤Ë»ä¤Î¼è¤ë¤Ù¤Æ»¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÆµ¯¤òÀÀ¤¦¼ã¼ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÀ¯¼£À¸³è¤Ï·ÑÂ³¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍîÁª¤â°Õµ¤¸®¹â¤Ê¤Î¤Ï¸µ³°Áê¤Î²¬ÅÄ»á¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤«¤éÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ë´Ù¤ë¸¶°ø¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Î´í¤¦¤µ¤âÏªÄè¤µ¤»¤¿¡£
¡¡µÄ°÷²ñ´Û¤ò°ú¤Ê§¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÍ½»»°Ñ¤Ë¤Ï£±£°£°»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Êº£²ó¤Ï¡Ë£·£°¡Á£¸£°»þ´Ö½àÈ÷¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁèÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸À¤ï¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²¿²ó¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£¼ñÌ£¤Ç¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥¨¥ë¤ÎÃÖÊª¤òÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¤äÍÅÄË§À¸»á¤ËÂ÷¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ¬¤ºµ¢¤ë¡Ê¥«¥¨¥ë¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡¸µ´±Ë¼Ä¹´±¤Î»ÞÌî¹¬ÃË»á¤â¼þ°Ï¤Î¿´ÇÛ¤ò¥è¥½¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£»öÌ³½ê¤ÎÂÎÀ©½Ì¾®¤äÈ¯¿®ÉÑÅÙ¤Î¸º¾¯¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎÀËÇÔÎ¨¤Ï£¸£¶¡ó¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°úÂà¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼Å¾¿È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï°Â½»»á¤À¡£¸øÌÀ¤È¤Î¹çÎ®¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿àÀïÈÈá¤Ç¡¢ÉÔÂ½¤ÊÊª¸À¤¤¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£¸å¤ÏºÆµ¯¤ò´ü¤¹¼ã¼êµÄ°÷¤Î»Ù±ç¤â¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï·ù¤ß¤ò¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿Èï³²¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢·»µ®È©¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢°Õ³°¤Ë¤â¿ÍË¾¤Ï¹â¤¤¡£
¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÐþËý¥¥ã¥é¤Ç¤ÏÀÐ¸¶¿¹¸¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐ¸¶»á¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¤Ç¡¢¥Ü¥í¥¯¥½¤À¤Ã¤¿µÄ°÷»þÂå¤«¤é°ìÊÑ¡£°Â½»»á¤ÎÆÇÀå¤ÏÅ·²¼°ìÉÊ¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ÇÎ®¤ì¤ì¤Ð¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¡£°Õ³°¤ÈËÜ¿Í¤ÏÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ê¤Î¤Ç¸½¼ÂÌ£¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÊÌîÅÞÈë½ñ¡Ë
¡¡°Â½»»á¤È¤È¤â¤ËÃæÆ»·ëÀ®¤ËÆ°¤¤¤¿ÇÏÊ¥À¡É×¶¦Æ±ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÏÈæÎã¤Ç¸øÌÀ½Ð¿È¼Ô¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¡¢Î©·û½Ð¿È¼Ô¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤¬¸¶Â§¤ÎÃæ¡¢ÈæÎã¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¸øÌÀ¤Ë¼¡¤°Ã±ÆÈ£¶°Ì¤Ë½è¶ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈóÆñ¤´¤¦¤´¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍîÁª¤·¤¿Æ£¸¶µ¬âÃ»á¤Ï£Ø¤Ë¡ÖÁ°Àþ¤ËÊ¼»Î¤òÁ÷¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤¿ÂÄÍî¤·¤¤Ã¤¿Ë´¹ñ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢ÇÏÊ¥»á¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÂÃ´þ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¡ô¶òÎô¶Ë¤Þ¤ëÈÚ¹Ô¡×¤ÈÃÇºá¡£ÅöÁª¤·¤¿¸øÌÀ½Ð¿È£µ¿Í¤ÎÃ¯¤«¤¬µÄ°÷¼¿¦¤·¡¢ÇÏÊ¥»á¤¬·«¤ê¾å¤¬¤êÅöÁª¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢¾®Àî½ßÌé¿·ÂåÉ½¤¬·Ç¤²¤ëÅÞÆâÍ»ÏÂ¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
