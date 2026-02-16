昨季セ・リーグの首位打者＆最高出塁率の２冠を獲得した広島・小園海斗内野手（２５）は、幼少期から憧れてきた特別な舞台に初めて立つ。本職の遊撃以外に二塁、三塁も守れるユーティリティーに加え、勝負強い打撃が持ち味だ。「勝つためにできることを何でもする」と覚悟を明かした。あらゆる立場から２大会連続の世界一に貢献する。（取材・構成＝直川 響）

昨季、両リーグで打率３割超えは３人だけ。３割９厘は１２球団トップだった好打者・小園は、世界一になるためにムードメーカーにも名乗りを上げた。

「俺が試合に出ないとアカンとか思わないし、出られなくても全く悔しくない。チームが勝つために、ベンチで盛り上げることも大事な仕事。出番が来たときに仕事ができるように準備するだけです」

２４年１１月のプレミア１２では打率３割８分７厘、２本塁打、８打点と大暴れして、二塁手としてベストナインに輝いた。今大会では正遊撃手の候補でもあるが、あらゆる可能性を想定している。宮崎・日南キャンプで一塁守備に取り組んだのも、侍ジャパンのため。

「ポジションはどこでもいいです。一応、ファーストミット、外野用のグラブも持って行きます。僕が守ることはないと思いますが、誰かがけがをしたり、誰かのグラブが破れるかもしれない。国際大会は何があるか分からないので」

ＷＢＣは初出場だが、２３年１０月に発足した井端ジャパンの常連としてメンバーに名を連ねてきた。

「井端監督にいろいろな形で使ってもらえて、本当にうれしい。『思ったようにやってくれ』と言ってくれたので、その期待に応えられるように頑張りたいです」

特に小学２年時に見た０９年の第２回大会が思い出深いという。

「全試合テレビで見ていました。優勝したのが印象的なんですけど、マクドナルドでもらえる（当時レッドソックス・松坂大輔、巨人・小笠原道大がプリントされた）クリアファイルが欲しくて（笑）。それだけのために何回もハンバーガーを食べにいって…。テレビで見ていた舞台に出れることが本当にうれしい」

本大会では、今まで対戦したことのないような投手とも対峙（たいじ）する。米国代表は昨季１位票満票でナ・リーグのサイ・ヤング賞に選出された最速１６４キロ右腕ポール・スキーンズ（パイレーツ）ら。いち野球人として対戦を楽しみにするが、憧れは胸にしまって「一発で仕留めたい」とイメージを膨らませる。

オフはキレを出すために４キロ減量した。今季初実戦となった７日のシート打撃では、左腕・高橋の直球を捉えて右翼に特大の“今季１号”を放った。

「ＷＢＣ本番で打ちたいので、今はあんまりまだ打ちたくない（笑）。本戦で打たないと意味がないけど、もういつでもいけるくらいの状態。本当にけがだけはないようにしたいです」

２５歳は阪神・森下と並ぶ野手最年少。若さを前面に、フォア・ザ・チームで日本に歓喜をもたらす。

◆小園 海斗（こぞの・かいと）２０００年６月７日、兵庫・宝塚市生まれ。２５歳。光ガ丘中では「枚方ボーイズ」でロッテ・藤原とチームメート。３年時にＵ―１５日本代表。報徳学園高では１年春からレギュラーで甲子園は２年春４強、３年夏８強。１８年ドラフトで４球団競合で広島に１位入団。昨季は自身初のタイトルとなる首位打者＆最高出塁率を獲得。１７８センチ、９１キロ。右投左打。今季年俸１億５０００万円。既婚。