ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がキャンプ３日目の１５日（日本時間１６日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で今キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板した。のべ３人の打者に１７球を投げ、左前安打、空振り三振、遊ゴロと安打性は１本のみで、最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークした。

昨季途中からカットボール、ツーシームの２球種に挑戦してきた朗希。元々は直球とスプリット（フォーク）の２球種でも抑えるだけの精度を持っていたが、スライダーを積極的に練習していた。だが、「カットというか、スライダーというか。そこらへんまだ方向性は投手コーチと話し合いながら投げていって決めようと思っていますけど、自分なりに今日投げてみてコーチからも『よかった』といってもらえた。ここから開幕まで時間もあるので、しっかり方向性と制度を高めていきたいなと思います」と、改良したカットボール系のボールでこの日も空振りを奪うなど、手応えは十分だ。

今後ももちろん投球の軸は直球とスプリット。新球やツーシームが加われば投球の幅が広がることは間違いなく、「去年投げていたスライダーはあまりよくなかったと僕も思ってましたし、実際に結果もよくなかった。元々投げていたジャイロっぽい速いスライダーをもう一度投げて、その中でツーシームもあるので、それがあるだけでピッチングの幅も広がると思いますし、よりまっすぐとフォークが生きるかなと思っています」と前を向いた。

メジャー１年目だった昨季は、５月途中から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。９月にはチーム事情もあって中継ぎでメジャーに復帰すると、ポストシーズンでは抑えを託されるなど、大車輪の活躍を見せて、ワールドシリーズ制覇に貢献した。

ＷＢＣには出場せず、再び先発ローテに食い込むべく、アピールする立場でもある右腕。キャンプ初日だった１３日（同１４日）にはブルペン入り。１５球を投げていた。