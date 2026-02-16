「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・ペアＳＰ」（１５日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

“ゆなすみ”こと長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）組＝木下アカデミー＝は５９・６２点で終えた。

冒頭のトリプルツイストは力強く決めたが、続く３回転ループのジャンプで長岡が転倒。その後のスロー３回転サルコーも転倒に終わった。しかし、その後はリフト、デススパイラルなどしっかりとまとめきった。フィニッシュ後、長岡は硬い表情を浮かべたが、森口が励まし、体を支えた。

長岡は試合後のテレビインタビューで絶句する場面も。「今季通してショートではいい演技ができていたので、自信をもって臨めていたが、ループで失敗して、スローで降りたら取り戻せるというところでスローでもミスが出て、悔しい気持ちでいっぱいです」と言葉を紡いだ。森口も「自分たちの中でミスもあって悔しい気持ちで滑っていた。僕たちはこんなところじゃ折れないぞっていうのをこれからみせていきたい」と、涙ながらに誓った。

五輪初代表の“ゆなすみ”。４日にミラノに到着した際は、森口は上位入賞を目標に掲げて「積み上げてきたものをしっかり出し切って、できる限界を超えたい」と意気込み、長岡は「代表ウエアを着てミラノに降り立ち、改めてうれしい気持ちになった」と語っていた。

２人は初表彰台の３位に入った１月下旬の四大陸選手権後、ドイツで最終調整。同じコーチに師事する金メダル候補のドイツペアから、課題のスロージャンプで多くの助言を受けたという。長岡は「すごくいい準備ができている」と自信を示し、森口は「五輪のリンクに早く足をつけたい」と語っていた。

◆長岡柚奈（ながおか・ゆな）２００５年７月１３日生まれ、北海道出身。藤女子高を経て、木下アカデミー所属。身長１５６センチ。

◆森口澄士（もりぐち・すみただ）２００１年１２月２９日生まれ、京都府出身。京都両洋高、同志社大を経て木下アカデミー所属。身長１７４センチ。