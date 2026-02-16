「目を閉じても楽勝できた」“皇帝”プルシェンコがマリニンの悲劇に異論 世界騒然のフリー後に見た偉才の変化「4Aが全てを狂わせた」【冬季五輪】
現役時代と同様に舌鋒鋭くマリニンに意見を飛ばしたプルシェンコ氏(C)Getty Images
21歳のまさかの転落
世界を震撼させた衝撃の結末に、かつて“皇帝”の異名でフィギュア界を席巻したレジェンドも想いを馳せている。
いまだ波紋が広まっているのは、現地時間2月13日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー。世界選手権2連覇中の絶対王者イリア・マリニン（米国）が、得意の4回転ジャンプを決め切れずに2度も転倒。明らかに精彩を欠くパフォーマンスで、フリー15位と大失速。まさかの総合8位で金メダルはおろか、表彰台にすら立てなかったのだ。
【写真】これぞスポーツマンシップ！金メダルのシャイドロフを祝福するマリニンを見る
金メダル間違いなしと謳われた21歳のまさかの転落は、さまざまな反響を生んだ。そのなかで“絶対王者”としての地位が本人を苦しめたと見解を寄せるのは、ロシアフィギュア界のレジェンドであるエフゲニー・プルシェンコ氏だ。
引退後に指導者となり、後進の育成に従事しているレジェンドの眼は、絶頂期にあったマリニンの“異変”を見抜いていた。ロシア・メディア『Sports Express』で今五輪の感想を求められたプルシェンコ氏は「マリニンは4回転アクセルをやるべきではなかった」とキッパリ。「そしてフリーでは上位候補となるライバルたちもミスを犯していた。だから4回転ループすらも不要だった。目を閉じても滑れるプログラムで挑んでいたら、仮に4回転を3本だけに抑えても、楽勝できた」と厳しい言葉を向けた。
では、プルシェンコ氏は何がマリニンの“悲劇”を生んだと考えているのか。43歳になったレジェンドは、こう続ける。
「4回転アクセルはリスクが伴う。単なる超C難度ではなく、『スーパー』な要素であり、膨大なエネルギーを必要とする。だが、彼は彼自身を試そうとしていた。成功すれば、オリンピックで成功させた最初のスケーターとして歴史に名を残すことになる。まさにイリアが夢に見ていたことなのだろう。だが、彼は団体戦で4回転アクセルを跳ぶと2回も宣言しながら跳ばなかった。つまり自信がなかったのだ」
優勝が約束されたような空気が漂う大舞台。そんな極限状態で自信を保つのは容易ではない。プルシェンコ氏は自身の現役時代を回想しながらマリニンが相当な重圧に押し潰されたと分析した。
「個人戦で不安が顕著になっていたイリアを見て、すぐに2002年のソルトレークシティオリンピックでの自分を思い出した。あの時の私は100%、いや1000%の準備ができていた。シーズンを通して誰にも負けず、優勝候補と目されていた。金メダルという一つの目標だけを掲げて大会に臨んだ。そして、私は燃え尽きた。巨大化しすぎた欲望に負けた。
イリアも勝利だけを求めてミラノにやって来た。実際、多くの人がすでに彼の首に金メダルを掲げる姿を見ていたはずなんだ。ああいう状況になると、冷静を保って氷上に立つのは難しい。あらゆることが気になって集中力が途切れるんだ」
フリー後にはうつむき、己に絶望したかのような表情を浮かべたマリニン(C)Getty Images
「彼を疲れさせたのは団体戦ではない」
さらに「忘れないでほしいんだ。今大会が彼にとって初めてのオリンピックだったということを」と付け加えたプルシェンコ氏は、「彼は社交的な交流は最小限に抑えて、一人の時間を設けるべきだった」とも指摘。その上で、改めてマリニンの代名詞とも言える4回転が、全ての歯車を狂わせたと断言した。
「フリースケーティングの準備段階から、彼の調子が良いことは明らかだった。ルッツをはじめとするジャンプは完璧に決めていた。だが、4回転アクセルが全てを狂わせたんだ。中には団体戦後の疲労が原因だと考える人もいるだろう。仮に彼が20代後半であれば、その仮説は妥当だ。しかし、彼はまだ21歳で、キャリアも始まったばかり。私が思うに彼を疲れさせたのは団体戦ではない。世間の恐ろしいほどの熱狂、メディアによる激しい注目、そして数々の広告やPR撮影……。それらすべてだ」
今後に向けて「まだまだ滑れる年齢。あと2回は五輪に出場できる」と論じるプルシェンコ氏は、「イリアはここからより経験豊かな選手になれる」と断言。そして「彼はミラノで良い教訓を得たんだ。私もソルトレイクでの失敗が、次のトリノ五輪での勝利につながった。イリアもそうなる」と強調した。
いまだマリニンがどう再起するかは不透明だ。しかし、多くの名手たちがそうであったように、トップアスリートは敗北を知って強くなるのが常。ここから21歳の天才がどう変わっていくかに注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]