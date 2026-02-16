Ｊ２磐田は、アウェーでＪ３岐阜と対戦し、１―２で敗れ、開幕連勝とはならなかった。後半１６分に先制を許すと、６分後にも追加点を奪われ、立て続けに失点。反撃を試みる中、途中出場のＦＷ佐藤凌我（２６）が今季公式戦チーム１号となるゴールを決めたが、追い付くことはできなかった。次節は２１日、ホームで松本と対戦する。

磐田が１点を追う後半アディショナルタイム。ラストプレーはロングスローにゴール前で川合が抜け出して頭で合わせたが、無情にもボールは相手ＧＫの両手に収まった。直後、試合終了の笛が鳴ると選手たちは一斉に肩を落とした。

開幕３連戦はいずれもＪ３クラブとの対戦が組まれた。初戦（７日）のホーム長野戦はスコアレスの末、ＰＫ戦で勝利したが、２試合を終えて積み上げた勝ち点は２にとどまった。昨季からの課題である自陣でのボールロストからの失点が響いた。志垣良監督（４５）は「非常にもったいない失点だった。あそこで失点してしまうと試合が難しくなる」と振り返る。

後半１６分、相手プレスを受け自陣でバックパスをつないだ場面で、ＭＦ井上潮音（２８）が元清水のＦＷ川本梨誉（２４）に体をぶつけられてボールを奪われる。そのままロングシュートを決められ、先制点を献上した。さらに追加点も自陣でのボールロストから。ＭＦ川崎一輝（２８）が前後から挟まれて奪われ、最後は元磐田のＭＦ荒木大吾（３１）に決められた。くしくも静岡のクラブに在籍経験のある２選手に得点を許すことになった。

２点を追う展開の中、反撃。後半３２分、味方選手のシュートが右ポストに当たり、跳ね返ってこぼれたところを佐藤が右足で振り抜いた。今季公式戦チーム１号を記録したが、余韻に浸ることなくすぐにボールを回収。味方に声を指示を出し、前進する姿勢を示したが、再び得点シーンが生まれることはなかった。

この試合のシュート数は１０本。相手の４本を上回ったが、決定力を欠いた。志垣監督は「ミドルスペースまでは侵入できたが、そこから先、相手の背後をどう崩すかが課題だった」と分析する。佐藤は「得点は結局は守備から。今はチームとして積み上げているところ。攻撃ももっと良くなると思うし、相手のプレスをどう回避するかを考えて練習していきたい」と前を向く。次戦の松本戦で今度こそ勝ち点３を取り、確かな一歩を踏み出す。（伊藤 明日香）