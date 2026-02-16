元AKB48の小嶋陽菜（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。元人気アイドルとのツーショットを公開した。

「こちらも遅くなりましたがFRUITS ZIPPER初の東京ドーム後のわたし」「大きな夢が現実になる瞬間を観させていただき胸がいっぱいに メンバーとファンのみんなのエネルギーをバチバチに感じました」と記し、1日に「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026『ENERGY』」を鑑賞したことを報告した。「撮可は焦りすぎてぜんぜん撮れず。かれんたん気球も後ろ姿かわいい。オープニングから大きな気球での登場にはテンションぶちあがりました！みんなが外周しているとき、気球に乗ったノエちゃんと目が合ったかもって思ってたらほんとうに合ってたみたいで嬉しかったです。。恥 お忙しい中お写真も撮っていただき！社長が撮ってくれた写真は画質も画角もおわっていました泣」と記し、松本かれん（23）が乗った気球をカメラに収めた。

続けて「そしてなんと鈴木愛理ちゃんと同じお部屋で、たくさんお話しさせてもらいました ちゃんとお会いするのは意外とほぼ初めてだったのですが、VTRでご一緒したり、もうずっと日々SNSで拝見しまくっているせいか、そのまますぎてそんな気がしなかった！明るくて可愛かったなーかわいいをたくさん吸収した日でした」と記し、元℃−uteの鈴木愛理（31）とのツーショットを披露した。

フォロワーからは「にゃんにゃんもふるっぱーも皆かわいい」「愛理とのツーショもファン冥利に尽きます」「私がにゃんにゃんから吸収してるのと同じだ」「推し活してるにゃんにゃん新鮮でめっちゃかわいい！」などのコメントが寄せられている。