◆２、３軍紅白戦 紅組１―１白組＝特別ルール７回まで＝（ひなたひむかスタジアム）

巨人の若林楽人外野手（２７）が１５日、今季の２軍初実戦となった２、３軍の紅白戦（ひむか）で“チーム１号”を放った。

逆方向へ、鮮やかにはじき返した。白組の「５番・ＤＨ」で先発出場。１点を追う５回１死、左腕・山田の２球目を振り抜いた打球は右翼への同点本塁打。「球場が狭いだけですよ」と謙遜しながらも「腕を使わずに体の回転と、近いポイントで打てればいろいろな方向に打てるので。無意識にできるように、徹底してやりたい」と、手応えにうなずいた。

昨季はキャリアハイの８６試合に出場して打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点。開幕戦のサヨナラ打やＣＳでの本塁打など、勝負強い活躍を見せて存在感を示した。今キャンプは２軍スタートとなったが「人数が少ないので数もできるし、質を高くやれば本当にいい練習ができる」と、黙々と課題に向き合う。

今季は丸、中山、キャベッジ、新加入の松本らとの外野手争いは激戦。「１軍にいけば結果も気になるので、今のうちに基礎を固める。自分自身に目を向けて成長するしかない」。着々と準備を進め、今季も１軍に欠かせないピースとなる。（加藤 翔平）