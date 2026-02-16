◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会10日目/現地15日)

カーリング女子日本代表(フォルティウス)は15日、予選リーグ第5戦に臨み、韓国に敗戦。予選リーグ1勝4敗となり、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグの突破が厳しい状況となりました。

3-3の同点で迎えた第8エンド。韓国に3点のビッグエンドを許し、5-7で敗れました。

日本テレビの中継に出演した元日本代表の市川美余さんは、韓国の第8エンドに注目。サードを務めるキム・ミンジ選手のショットは、トリプルテークで日本のストーンをはじき出し、3点のビッグエンドを演出しました。

市川さんは、「今日はミンジ選手にことごとくやられた。ピンポイントで当てないといけないこういうショットを何発も決められていた」と解説。勝敗をわけたシーンとなったようです。

残り4試合の日本。市川さんは「アメリカ戦ではドローショットで苦しんだ。今日の試合は置きにいくドローでいいショットがあった。それを続けてやっていけばチャンスがくる」と期待を込めました。

また日本代表を争ったロコ・ソラーレの吉田知那美選手も出演。今日の戦いに、「前の試合で吉村紗也香選手が私のところで決めきれないとスキップの責任から言っていましたが、そんなことない。今日はナイスショットでチームを勢いづけていた」と話し、「(フォルティウスは)どん底からはい上がってきたチーム。何よりもオリンピックを最大限楽しんで、(小野寺)佳歩らしく、(吉村)紗也らしく戦ってほしいなと思います」とエールを送りました。

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4−8 スウェーデン12日 負 7−10 デンマーク14日 勝 7−5 スイス14日 負 4−7 アメリカ15日 負 5−7 韓国16日 カナダ17日 イタリア18日 イギリス19日 中国