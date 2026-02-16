「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

４大会連続出場の伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝が五輪で初採用されたラージヒルに出場。１回目は８位につけたが、２回目は距離を伸ばせず１４位だった。

高梨沙羅とともに４大会連続の大舞台。試合後、伊藤は「４度も挑戦させていただいて、メダルを取ることはできなかったが、経験と携わってくれた方々の全てが、金メダル以上に大切なものと感じた。幼い頃からの夢だったオリンピックで金メダルを取るということは達成できた。今までのオリンピックで空が一番綺麗に見えました」とうなずいた。

高梨とともに女子ジャンプ界をけん引。前回北京五輪で高梨がスーツ規程違反をした際には近くに寄り添い、傷心のチームメートを支えた。今大会は団体メンバーから外れたが、銅メダルを獲得した高梨が伊藤の胸で涙する姿も多くの人の感動を呼んだ。

伊藤は周囲への感謝を語った後、日本ジャンプ界への思いにも言及。「日本のチーム力を上げたいと思っていた。こうして日本チームがメダルラッシュで、男女ともにいい雰囲気だったのは世界にアピールできたのではないかと思います」と充実した表情を浮かべた。

ＳＮＳでは伊藤のコメントに称賛の嵐。「人格者なのが伝わってきた」、「もらい泣き」、「いつも素敵なんだよな」、「素敵な選手」、「コメントが素晴らしすぎた…」、「心に沁みる」などと大反響を集めた。