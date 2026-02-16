『ばけばけ』（NHK総合）において、ヘブン（トミー・バストウ）がトキ（髙石あかり）から怪談を夜な夜な教わっていた頃の「ただ、あなたの話、あなたの考え、あなたの言葉、でなければいけません」という言葉が好きだ。

参考：吉沢亮は我が身を小泉八雲文学と化して見せた 『ばけばけ』が描いた“心の旅”に想いを寄せて

異国から来た彼にとって日本語は難しく、何度も繰り返し聞かないとちゃんと理解することはできないけれど、それでも通訳や本を介さず直接聞こうとするのは、怪談への興味であるとともに、「あなたを知りたい」という思いそのものだからだ。なんて素敵な恋愛描写なのだろうと思った。

第64話の「毎晩毎晩、遅い時は丑三つ時まで、大あくびしながら何べんも何べんも、せがんで聞きたがって」というトキの嬉しそうな言葉が、よりを戻しに来た元夫・銀二郎（寛一郎）をたちまち落ち着かなくさせたのも、ヘブンのことを好きなイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）と銀二郎がすべてを察して立ち去ったのも、「怪談」を語り、聞くという行為が、トキとヘブンにとって、「言葉」を通して心で触れ合う濃密な時間であることを知り、自分の入る隙間がないことを悟ったからだ。

一方で、自他共に認めるヘブンの「親友」だったはずの錦織（吉沢亮）が、第19週で滑稽なほどに切ないすれ違いをした末に、ヘブンとの悲痛な別れに加え、彼が抱えている深刻な病気が発覚するという形で、松江編は終わりを迎えた。そこにあるのは、ヘブンとトキが「怪談」を通して交わした言葉の濃密さとは対極にある、言葉の「距離」の残酷さだった。

第14週以降、つまり、トキとヘブンの結婚以降の展開の中で、繰り返し登場したのが「建前」という言葉である。

例えば、第14週の家族顔合わせの時に、ヘブンが松野・雨清水家の秘密を知る過程の中で、トキが何か隠していることに対するヘブンの不信感を、彼女の嘘は「本当の気持ちを隠すことで相手と良い関係を築こうとする日本の文化」である「建前」なのだと錦織が解説した。

続いて、第15週では「松野家のやり方」に合わせようとした結果「ちょっと疲れて」しまったヘブンがついた嘘を「建前ですよね」と錦織がフォローする姿があった。そしてその2つのエピソードは、どちらも「建前」のその先にある本音を包み隠さず話すことで家族の絆がより強まるという結末に辿りついていた。

さらにヘブンが家族皆で松江を離れ、熊本に行くと決めた第19週においても建前と本音の攻防が描かれる。なぜなら、ヘブンが「松江は寒いから」と、松江を去る「偽りの理由」を何度も繰り返すのも、大切なトキと家族と松江の人々を傷つけないための「建前」だったからだ。

そして祖父・勘右衛門（小日向文世）の導きもあり、第94話でヘブンはトキたちに、トキのため「私たちのこと誰も知らない熊本に行く」という本当の理由を明かす。しかしこの、繰り返し描かれてきた「家族の絆は、建前の先にある本当の思いを共有し合うことでより強固になっていく」という法則は、残酷にもそこから疎外されてしまう人の存在を明確に映し出すのである。

松野家の人々が松江を去る本当の理由を話しているのをうっかり聞いてしまった錦織の背中を松野家の人々の団欒の光景とともに映した第94話以降の展開の悲痛さ以上に、本当の意味で残酷だったのは、第92話で、「本当の理由」を聞いた錦織に対し「松江、寒い」としか言わなかったヘブン（そのために錦織はヘブンのための防寒具を大量に運ぶことになる）の姿と、その言動の裏にある、第93話でヘブンがトキに言った「錦織さん、友達。一番、友達。But… 、家族…ない」という言葉だったのではないか。

私たちの日常はたくさんの関係性から成り立っている。家族、友人。人に限らず、仕事、推しなど、人はたくさんの「好き」を抱えて生きているから、何かを得るためとはいえ、手放すにはそれ相応の痛みを伴う。「なして……私の全てを奪おうとするんですか？」と思わず取り乱したトキが第94話で言ったように。

トキは、愛する人・ヘブンだけがいればいいのではない。大好きな松江の町。祖父・勘右衛門に、雨清水家のタエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）。そして親友のサワ（円井わん）。トキは、サワと一緒に過ごす日々を手放さなければならなくなったから、別れの日、自分がこの先ずっと見続けることが叶わない、それぞれの未来に向けて泣きながらエールを送り合う。このように『ばけばけ』は、何かを得る喜びより、選ばなかった方、選ばれなかった方に生じる心の痛みに焦点を当てる。

第90話で再び「人柱」の話が登場したのは意味があってのことではないか。金縛りで眠れなくなったトキは、ヘブンと共にフミ（池脇千鶴）に怪談を読んでほしいと頼む。そこで語られたのは、「築城の成功を願い、城下の盆踊り大会で一番の踊り手である若い娘が人柱に選ばれ、生きたまま城壁の下に埋められてしまった」という松江城に伝わる悲しい話だった。それを、涙を流し微笑みを浮かべながら聞いているトキの表情と、フミの「なんと残酷な、松江の町」という言葉が、第18週の副題「マツエ、スバラシ。」と繋がって、一つの町の二面性を浮き彫りにする。

当初「人柱」は、松江大橋に伝わる「源助柱」に、「家のため」に働き、あるいは婿を取ろうとする自分たちを重ねたサワとトキの明るい自虐を思い起こさせるものだった。そこに第94話の、タエの「いいんですよ、自分のために正直に生きて」という言葉が繋がるのだとしたら、熊本行きは、トキにとって大きな一歩なのかもしれない。（文＝藤原奈緒）