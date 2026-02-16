カタールの国際G2「アミールトロフィー」（1着賞金142万5000ドル＝約2億2230万円）が14日（日本時間同日夜）、首都ドーハのアルライヤン競馬場（芝2400メートル、7頭立て）で行われた。日本から3頭が参戦し、ディープモンスター（牡8＝池江）が好位から抜け出して海外重賞初制覇。ディープインパクト産駒は17年連続の重賞制覇となり、JRA所属の8歳馬による海外重賞は記録の残る1958年以降では史上初の快挙となった。

出走馬7頭のうち、3頭が日本からの遠征馬。ディープモンスターは好位のインをキープ。直線で馬群を割ると、鋭く伸びて抜け出した。現地で勝利を見届けた池江師は「こっちのソフトでパワーを要する馬場は合うと思っていた。トム（マーカンド）も思っていた以上に完璧に乗ってくれましたね」と鞍上を称えた。

指揮官にとっては24年ゼッフィーロ（2着）に続く2度目の挑戦で見事リベンジ。同馬の父ディープインパクトは指揮官の父である池江泰郎氏が管理したスーパーホース。「父が調教していたディープインパクトの子供で、海外の大きいレースを勝つのが夢だった。今日、池江家一族の夢をかなえられたことで幸せです」と満面の笑み。昨年はソウルラッシュでドバイターフを制した指揮官は、今年も中東の国際舞台で金メダルを手にした。