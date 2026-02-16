次期「iPhone 18 Pro／Pro Max」は次世代の「C2」モデムチップを備えることで「5G衛星通信」に対応すると報じられています。

リークアカウントのFixed Focus Digitalによれば、iPhone 18 Pro／Pro Maxで初めて搭載されるC2モデムチップは、「NR-NTN（New Radio Non-Terrestrial Networks: 非地上系ネットワーク）」をサポートするとのこと。

NR-NTN規格は携帯電話と衛星との直接通信だけでなく、通信エリアを遠隔地まで拡張するためのバックホール（中継回線）として、衛星を使用することができます。

iPhone 18 Proが5G衛星通信に対応するという噂は以前から流れていました。海外メディアのThe Informationによれば早ければ2026年中にiPhoneが5G衛星通信に対応すると言います。米ブルームバーグも2026年の次期iPhone向けに「5G経由の衛星通信」が開発中であることを示唆しています。

また、AppleはiPhoneを物理的に空に向ける必要性をなくし、ポケットの中や屋内でも、衛星接続ができることを目指している模様。ただし、この開発は今回の5G衛星通信機能と別に進められている可能性が高いようです。

現在のiPhoneの衛星機能では、「緊急SOS」や「探す」アプリ、「メッセージ」アプリ、およびロードサービスが使用できます。その機能は近い将来、さらに拡大されることになりそうです。

Source: Fixed Focus Digital / Weibo via MacRumors

The post 次期iPhone 18 Pro、新チップで5G衛星通信に対応？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.