◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）

東西で１５日に重賞が行われた。第１１９回京都記念・Ｇ２（京都）は調教師への転身のため今月末で引退となる藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝騎乗のジューンテイクが、重賞２勝目を挙げた。

満面の笑みで右拳を高く突き上げた。ジューンテイクは道中は終始２番手を追走。直線は外へ持ち出されると、早々と抜け出した。２８日付で２２年の騎手生活を終え、調教師への道を歩む藤岡が何度も何度も鼓舞し、ゴールへ向けてグングンと加速。競馬学校第２０期生の同期、川田が騎乗する１番人気エリキングの猛追を半馬身差で封じ込めた。鞍上は「馬がやっといい時の感じに戻ってきたので、結果につながってくれてすごくうれしいです」と笑顔を見せた。

管理する武英調教師とはペプチドナイルで２４年のフェブラリーＳを制覇するなど、苦楽をともにしてきた。トレーナーは「何十年の付き合いもありますし、佑介と最後に挑める重賞だったので勝てて良かったです」と心から喜んだ。「今度からはライバルになるんで二度と応援しないですけどね（笑）」。３月からは新たなステージで互いに高みを目指していく。

２４年の京都新聞杯を制したが、その後は左前浅屈腱炎を発症するなど順風満帆ではなかった相棒を導いた。前走の中日新聞杯は３着と復調気配を見せ、今回がコンビ７戦目だった藤岡は「初めて返し馬でいいなと思っていた」と手応えを感じ取っていた。課題のスタートもしっかりと決め、見事に自身４９勝目のＪＲＡ重賞タイトルを手に入れた。（松ケ下 純平）

◆ジューンテイク 父キズナ、母アドマイヤサブリナ（父シンボリクリスエス）。栗東・武英智厩舎所属の牡５歳。北海道浦河町・ヒダカフアームの生産。通算１７戦４勝。総獲得賞金は１億９４４６万８０００円。主な勝ち鞍は２４年京都新聞杯・Ｇ２。馬主は吉川潤氏。