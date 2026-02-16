◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）

東西で１５日に重賞が行われた。クラシックへの登竜門、第６０回共同通信杯・Ｇ３は東京競馬場の芝１８００メートルで行われ、２番人気のリアライズシリウス（津村）が接戦をしのいで重賞２勝目を挙げた。手塚久調教師は「皐月賞（４月１９日、中山）に向かおうと思います」と１冠目への挑戦を宣言した。

素質馬ぞろいのライバルを力でねじ伏せ、大舞台への大きな一歩を刻んだ。道中２番手に構えたリアライズシリウスは残り４００メートルで満を持して先頭に立つ。津村の右ステッキが１発、２発と飛ぶ懸命の鼓舞に応えてパワフルに脚を伸ばすと、大外から鋭く迫ったベレシートの強襲を頭差しのぎ切ったところが、世代唯一となるＪＲＡ重賞２勝目のゴールだった。鞍上は「胸を張って大きいところに行けると思います」と声を弾ませた。

課題を克服する大きな１勝をつかんだ。ここまで３戦全てでゲートが合わず、序盤からビハインドを背負う苦しい展開を強いられた。それだけに陣営は入念に練習を施し、そのかいあって、きっちりスタートが決まったことも大きな勝利の要因だ。津村が「何とか練習の成果が出て本番でも入ってくれて、すごく成長してくれたと思います」とパートナーをたたえれば、手塚久調教師も「馬が納得しているし、すごい大人になっているんじゃないですか」と精神面での成長を感じ取る。

前走のリベンジを果たした。絶好調とは言えないなかで挑んだ朝日杯ＦＳは５着。トレーナーは「休み明けの部分が非常に大きかった」と振り返り、「同じ馬体重（５３０キロ）でも全然動きが違っていたからね」と状態が格段に違っていた。

次戦は「皐月賞に向かおうと思います」と手塚久師。昨年はマスカレードボールで制したが、皐月賞、日本ダービーは〈３〉〈２〉着とあと一歩及ばなかった。トレーナーは同時期の２頭を比較し、「この馬の方が大人ですね」とジャッジ。楽しみが増す一方のポエティックフレア産駒が“先輩超え”を狙う。（石行 佑介）

◆リアライズシリウス 父ポエティックフレア、母レッドミラベル（父ステイゴールド）。美浦・手塚貴久厩舎所属の牡３歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算４戦３勝。総獲得賞金は８７１８万６０００円。主な勝ち鞍は２５年新潟２歳Ｓ・Ｇ３。馬主は今福洋介氏。