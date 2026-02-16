20歳の日本代表FWが２戦連発、ベルギーで二桁ゴール達成の偉業！得点ランクも単独トップに浮上
現地２月15日に開催されたベルギーリーグの第25節で、日本人８選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）がズルテ・ワレヘムとホームで対戦。３−２で逆転勝利を飾った。
雪の中で行われたこの一戦にCFで先発した後藤啓介が、二桁得点の偉業を達成する。
０−２のビハインドで迎えた前半アディショナルタイム、自ら得たPKをきっちり決めてみせた。
20歳の日本代表FWはこれが２戦連発の今季９点目。得点ランキングでも単独トップに浮上した。
このPKを獲得したシーンで相手のレッドカードを誘発したSTVVは、数的優位を生かして後半に２ゴールを奪取。見事に試合をひっくり返したのだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】巧みな動き出しに注目！20歳日本代表FWがウェステルロー戦で決めた技あり弾
