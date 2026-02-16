「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

４大会連続出場の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、五輪初採用のラージヒルに挑んだが、１６位に終わり、２大会ぶりとなる個人メダルはならなかった。今大会ノーマルヒルでは１３位、混合団体ではスーツ規定違反に泣いた２２年北京五輪の悔しさを晴らす銅メダルを獲得した。３種目すべてでしっかりとジャンプを飛び４度目の五輪を終えた。

１回目は厳しい追い風条件の中で飛距離を伸ばせず、１１４メートルで１７位と出遅れた。２回目は１２７メートルまで飛距離を伸ばした。飛び終えた後は歓声にほほ笑んで手を振った。

ただその後は目を赤くし、涙を溜めて取材エリアへ。周囲への感謝の言葉を語った。

−４度目の五輪を終えて

「北京が終わった時にこの舞台に戻ってこれるなんて想像もできていなかった。本当に北京後も変わらず、ずっと一緒に練習してくれたチームの仲間だったり、ファンの方たちだったり、会場にお越しくださる方々のおかげで、心強くスタートすることができた。なんかこう自分の力以上のものがすごい乗っかっているような感じでした」

−涙の理由は

「感謝の気持ちですかね。やっぱりこの舞台に立つにあたって、まずまた戻ってきていいのかっていうところもありました。戻ってきたら戻ってきたで変わらずに接してくれる仲間だったり、先輩たちがいたり、その中でまた集中してスキージャンプに向き合う事ができて、またここに戻ってこれた。成長した姿をみていただけるようなパフォーマンスができたかっていうとそうではないかもしれないですけど、すごく本当に感謝の気持ちでいっぱいで・・・。戻ってきてよかったなっていうか、戻ってこさせてくれてありがとうございます」

−混合団体ではメダルも獲得

「混合団体の時も本当にチームに支えられて、自分１人ではあのジャンプをすることはできなかった。最後の最後まで寄り添ってくれたメンバーであったり、日本チームの皆さまであったり、支えてくれる、応援してくれる人たちのおかげで、自分の能力以上のものが出せた気がする。本当に自分１人で飛んでいるような感じがしなくて、そのおかげでやっと銅メダルを取ることができて、本当に自分だけのメダルではないので、みんなで取ったメダル、日本チームで取ったメダルだと思います」

−自身のジャンプについては

「だからこそ自分の今の能力のなさ、情けなさが・・・。もっと強くなって力になれたら」

−今後について

「イメージはまったくわいてないですけど、今回のこの反省を生かして、次の試合に繋げたいという気持ちはすごくある。そこをしっかり改善して次に繋げられるようにしたい」