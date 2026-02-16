◆練習試合 巨人２―４広島（１５日・那覇）

ドラ１・竹丸に負けじと、ルーキーたちが存在感を発揮した。巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝は初の対外試合登板で、独特な軌道を描くシンカーで三振を奪うなど１回１安打無失点と好投を見せた。

那覇の日差しを浴びながら、力強く田和は腕を振った。２―４の８回に５番手でマウンドへ上がると先頭・中村奨を遊飛。続く勝田は武器であるシンカーで空振り三振に斬った。佐藤啓には中前安打を許したが、林を一ゴロに封じた。初の対外試合で、１回０封デビュー。「真っすぐもばらつきがありましたし、強さがいまいち出てこない感じもあったんですけど、変化球を中心に集めることができて無失点に抑えられたかなというふうには思います」と汗を拭った。

宮崎で行われた１１日の紅白戦では１回１安打無失点、１奪三振１四球。この日はしっかり打者に立ち向かう姿が見られた。杉内投手チーフコーチは「しっかりゾーン内に投げられた。紅白戦の時は抜けていたけど、ちゃんと修正してゾーン内にしっかり、シンカーを投げていたと思います」と最速１５２キロを誇るルーキー右腕をたたえた。

一方でまだまだ満足はできない。左投手のカーブのような軌道を描くシンカーが武器。その宝刀に課題が残ったという。「シンカーを低めに投げきれなかったり、バットに当てられることが多かったので、腕の振りをもう少し改善できれば。プロの環境にしっかり慣れつつ、自分のパフォーマンスを発揮してアピールしたい」。力を最大限に発揮し、開幕１軍の座をつかみ取る。（水上 智恵）