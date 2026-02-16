◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１５日＝富張萌黄】女子５００メートルが行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。３大会連続メダルの１０００メートルに続き、今大会２つ目の銅メダル。五輪通算メダル数は日本女子史上最多を更新する９個（金２、銀４、銅３）となり、２ケタの大台突破へ前進した。

同じ銅メダルでも、９日の１０００メートルとは全く表情が違った。「完敗」だった３位から６日。今大会２個目の銅メダルが決まると勢いよく飛び上がり、ヨハン・デビット・コーチに抱きついた。表彰式での表情も柔らかくなり、心から喜んでいた。「前回（北京）と違って表彰台を取りにいって挑んだ５００メートル。ちょっと語弊を生むんですけど、今回はそんな簡単にうまくいくとは思っていなかった。その中でもメダルを取り切れたっていうことが素直にうれしい」と喜びを爆発させた。

銀メダルだった北京大会と同じく「４組アウトコース」から勢いよく飛びだした。最初の１００メートルを全体４番の１０秒４０で、入るとスピードを落とすことなく、ゴール時点でトップに立った。残すは１１組。後半に行くほど強豪立ちが待ち構えるが、最終組を前に落とした順位は１つだけ。最後は世界記録保持者のフェムケ・コク（オランダ）が五輪新の３６秒４９で優勝したが、高木はメダルを確保した。ゴールしてから２８分５２秒。「祈る気持ちだった」と願いが通じた。

既にスケート靴は脱いでいた。メダリストは国旗を背中にまといながらリンクを滑るのが通例だが、そうはいかず。中地から日の丸を担ぎ、時折立ち止まって礼をしながら、観客に手を振った。その際にオレンジの服を着る大勢のオランダファンから「ミホー！」の大合唱。異例の光景に「してくれるんだ」と驚いた。「素直にうれしい。上２人の選手をリスペクトする気持ちが同時にあった」と振り返る。１７日の団体追い抜きでは準決勝でぶつかる強豪国なだけに、「負けないぞっていう気持ちもありながら」と金メダル獲得への思いは強い。

元々、補欠登録だった同種目。決め手となったのは本命の１５００メートルを見据えてのことだった。「自分の調子の上がり具合を考えたときに、パシュート（団体追い抜き）だけでは１５００メートルに行くのはリスクが高いと思った。個人種目を挟むことは、目標としている１５００メートルに向けて大きな意味になると思って取り組んだ」。今大会は銅メダルが２つ。ここから目標とするのは頂点だけだ。「全力でトライしに行って良かったと思えるように、残りの２種目３レースを挑みたい」とエースの覚悟を示した。