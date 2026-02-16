巨人からポスティング制度を利用してブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（２９）が１５日（日本時間１６日）、米フロリダ州ダンイーデンのキャンプ地で初のフリー打撃を行い、３４スイング中、推定１３０メートル弾を含む６本のサク越えを放った。守備練習では深い位置でノックを受け、軽快な動きを見せるなど１６日（同１７日）のキャンプインに備えた。

１巡目はやや軽めのスイングで感覚をつかむと、２巡目の１０スイング目に右翼への一発が飛び出した。名刺代わりの“今季１号”を口火に、右翼、右中間のフェンスを揺らした岡本。長袖のシャツを脱ぎ、半袖で向かった６巡目にギアを上げた。最後のスイングで右中間に運ぶと、１スイング限定の７巡目は豪快に引っ張った当たりが左中間へ伸びた。ポプキンズ打撃コーチが「ワオ！」と叫び、見守っていた選手、スタッフもざわついた一発だった。

計６本のサク越えのうち、最初の４発は逆方向からセンターに運び、最後の２発は連続で左中間、右中間に、それぞれ推定１３０メートル弾で締めた。キャンプ地での自主トレ２日目に迎えた初のフリー打撃は計３４スイング。打球速度、飛距離とも見応えのあるパフォーマンスとなった。

見守ったシュナイダー監督は「これまでビデオやハイライト動画を見ていたが、（実際に）とてもクリーンでシンプルなスイングだ。打球は強く、速度が出ていたし、バットからうまくはじき返されていたし、振りが安定しており、適応力が見て取れた。ここから試合まで徐々に強度を上げていくのを楽しみにしている」と満足げだ。

メジャーへの適応は着々と進んでいる。この日の打撃練習では、巨人時代に比べて踏み出す足を上げず、ステップがコンパクトになった印象があった。９５マイル（約１５２・９キロ）を超えるメジャーの剛速球や、カットボール、シンカーなど小さく鋭い変化に対応する意識だろうか。

この日使ったのは、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０２３年から使用し、本塁打量産の原動力となったチャンドラー社製のバット。硬度が強く、反発力に富み、ヤンキースのジャッジ、フィリーズのハーパーら長距離砲が使うことでも知られるバットで、岡本もメジャーを視野に入れた数年前から使い始めていた。

練習の合間に岡本のバットを手にとっていたシュナイダー監督は「新しい選手が来ると、どんなバットを使っているのか、常に気になるんだ。３４―３１。思った通りだった」と語った。３４インチ（約８６・４センチ）、３１オンス（約８７９グラム）と長さ、サイズは巨人時代とほぼ同じモデル。１６日（同１７日）は野手組もそろって待望のキャンプインを迎える。ブ軍のユニホームに袖を通し、いよいよ岡本が本格始動する。