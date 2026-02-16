先発ローテーション入りを目指す2年目の佐々木朗希投手（24）が15日（日本時間16日）に今季初となるライブBPに登板。計17球を投げ最速は98.6マイル（約158.6キロ）。安打性1、三振1の結果だった。登板後に取材に応じた佐々木は、報道陣からルーキーイヤーの振り返りを求められ「メジャーリーグに来たからどうこうより、自分でコケてしまった形になったと思うので。そういった意味では何とも評価しがたい年だった」と語った。

2年目のシーズンが始まり、この日は初のライブBPに登板。金慧成と右打ちのマイナー選手セビー・ザバラに新球を交え声を出しながら計17球を投げ込んだ。

その後に行われた取材会で報道陣からルーキーイヤーとなった昨シーズンの振り返りを求められた佐々木は「メジャーリーグに来たからどうこうより、自分でこうコケてしまった形になったと思うので。そういった意味では何とも評価しがたい年だった」と冷静に分析。「まずは自分が健康でいて、自分のパフォーマンスを出して、というところから（やっていって）見えてくる課題もあると思う。そこは今年しっかりそこの良い意味で課題だったりそういうものが見えてくるように投げ続けることを目標にしていきたいなと思います」と今季への目標を語った。

海を渡り2回目となるキャンプ。昨年に比べ「流れが分かるので、そういった意味では自分のルーティンだったり、そういうものも築きやすいですし、メンバーも去年と違って知っているメンバーが多かったので、そういった意味でも去年より楽な形でこう入れたかなと思います。落ち着いて過ごせていますし、より自分のパフォーマンスに集中できる環境にある」と充実した時間を過ごしている。

開幕ローテーション入りへ、佐々木のドジャース2年目はまだ始まったばかりだ。