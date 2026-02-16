ももいろクローバーＺ、私立恵比寿中学の妹分グループ・ＲＥ−ＧＥ（リージェ）が１５日、東京・東急歌舞伎町タワー前でお披露目となるフリーライブを開催し、６月３日にメジャーデビューすることを発表した。スターダストプロモーションとバンダイナムコミュージックライブによるオーディション「ＨＡＪＩＭＡＲＥ Ｐｒｏｊｅｃｔ」で結成された、平均１７・３歳の９人組。ファン８００人に迎えられた秘蔵っ子たちは、先輩たちに追いつけ追い越せの思いで、楽曲の特徴となっている「青春」を体現した。

初々しくも堂々たるデビュー戦だった。開演前には緊張から田崎杏夏（１８）が泣いてしまうなど新人らしい一幕もあったが、ステージでは伸びやかな歌声を歌舞伎町に響かせた。リーダーの白石るり（１８）は「とってもとってもとっても大切なお披露目の場です」と笑顔を浮かべ、グループの船出をかみしめた。

応募総数３８２７人の中からオーディションを勝ち抜いた９人で昨年１０月に結成。グループ名には「ＨＡＪＩＭＡ“ＲＥ”」の先にある、キラキラした未来をつかむ世代（“ＧＥ”ＮＥＲＡＴＩＯＮ）という願いが込められている。

「青春」をテーマにした楽曲が特徴。メジャーデビュー曲「０秒前」は、オーディションの合宿審査で参加者にアドバイスを送った事務所の先輩・超特急のユーキ（３１）が振り付けを担当した。歌詞の大事な部分を手話でも表現しており、禾本珠彩（のぎもと・じゅい＝１５）は「疾走感とキラキラ感を繊細に表現してくれています」と感激。先輩にはももクロやえびちゅうなど人気グループが多数おり「いろいろな先輩の背中を追いかけていけたらいいなと思います！」と前を見据えた。

ＳＮＳの総フォロワー数２２５万人越えのインフルエンサーでもある那須ほほみ（２４）や最年少の中学１年生・森瀬こころ（１３）ら、幅広い世代と個性が化学反応。サブリーダーの高月凛々（１７）は「ステージをもっともっと広くして、いつかは東京ドームに立ってみたいと思います」と夢を描いていた。