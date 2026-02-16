“完全体”で初の開幕ローテーション入りとシーズン完走を狙う！高橋遥人投手（30）がキャンプ第3クール最終日の15日、今春初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。打者6人に対し、計31球を投じて安打性はわずか1本。直球の最速は147キロを計測し、4つの空振りを奪うなど順調な仕上がりを披露した。体重はピークだった86キロから81キロまで減量。体調万全なら無双といわれる左腕は、キリッと引き締まった体で勝負の9年目を駆け抜ける。

自身初の開幕ローテ入りへ大きな一歩を踏み出した。高橋は今春初めてライブBPに登板。伏見とバッテリーを組み、浜田、熊谷、嶋村を相手に31球を投じ、安打性はわずか1本に封じた。力強さを感じさせる内容に充実感がにじんだ。

「手術からしっかり時間がたって、こうやってまたキャンプで投げられるわけなので。投げられるということはいいんじゃないかなと思います」

しなやかな腕の振りから力のある速球と鋭い変化球を投げた。カットボールやツーシームなど全球種を試投。浜田からはツーシームで空振りを奪うなど、順調な仕上がりをアピールした。キレのある直球は最速147キロを計測。「ハリ感とかある中での投球だったんですけど、ストライクは入った」と確かな手応えをつかんだ。

今季に懸ける思いは強い。オフは精力的に体を動かし、体重はピークだった86キロから約5キロの減量に成功。今季はフルシーズンを戦い抜くために、「79から82キロの間くらい」を理想に掲げる。年明けからは大好物のコーラなど“甘味断ち”を継続。キャンプ中に訪れた焼き肉店では、思わずジュースに手を伸ばしそうになったが「気合で耐えました」と笑った。

キャンプイン後も体重81キロをキープしており、一番の悩みだったふっくらしたおなか周りはすっきり解消した。軽やかな体で見据えるのは、9年目でキャリア初の開幕ローテ入りだ。「競争に割って入りたい。一年間投げるのは大前提」と言葉に力を込めた。

左手首のプレート除去手術を経て7月に復帰した昨季は3勝をマーク。通常よりも登板間隔を空けながら先発をこなし、制限なく体を動かせる春季キャンプは久しぶりだ。5度の手術を乗り越えた“不死鳥”は今、心の底から投げることを楽しんでいるようだ。

若手主体の具志川組スタートでじっくりと調整し、満を持して合流した主力の練習でも充実ぶりが際立つ。「ふらつきながらもやることをしっかりやっていきたいと思います」。9年目の春。ここからさらにギアを入れていく。 （山手 あかり）

▼巨人萩原哲スコアラー 真っすぐ、カットボール、スライダーがいい。スライダー以外の球は軌道が変わらない。打つ瞬間まで見分けがつきにくいので、いいなと思う。

▼広島土生翔平スコアラー シーズン初めから一年間いる、というのが脅威。特に右打者へのインサイドの真っすぐというのはいいものがある。順調にやっている印象。

≪高橋遥人に聞く≫

――ライブBPでのバッターに対しての感触は？

「もっとこう高いところを目指していかなきゃなって思いました」

――個人の目標は？

「しっかり戦力になることと、やっぱり投げるからには、見てる人を魅了できるようなピッチングができれば」

――制限のない状態でのキャンプは？

「楽しいっす」

――減量したことで投球につながることは？

「今のところまだないですけど、もっと欲しい動きができてくれば、痩せたこと（の効果）がまた出てくるんじゃないかな」

――開幕ローテーション入りへの思いは？

「春先に野球をやってたのは本当に、もう1、2年目くらいしかなかったので。そういう意味では独特っていうか、僕にとっては久々なので。いつもと違う感じはする」