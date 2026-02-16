なにわ男子・道枝駿佑（２３）が、映画「うるわしの宵の月」（今秋公開）で主演することが１５日、分かった。３月には単独初主演の「君が最後に遺した歌」の公開を控えており、年内に２作の映画で主演を務める。

道枝が演じるのは、裕福な家庭で育った高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる男子。安斉星来（２１）が演じる、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子と織りなす、特別な初恋がテーマとなる。

イメージ通りの“ハマリ役”に、道枝は「原作をよく読ませていただいており、ファンだったので出演が決まった時はうれしかったです」と大喜び。「それぞれに王子と呼ばれる２人のすれ違いや葛藤にワクワクしつつ、『次はどんな顔すんの？』って、めちゃくちゃときめいて見てもらえたら」と呼びかけた。

２０１７年に日本テレビ系「母になる」でドラマ初出演し、その後も俳優として大躍進している道枝。今回は原作の琥珀のビジュアルに寄せるため、麗しいプラチナブロンドの髪色で臨んでいる。今、最も美しいと称される大ヒット漫画の待望の実写映画化で、自身が兼ね備えている透明感と王子様のようなオーラで、琥珀の魅力を最大限に引き出す。