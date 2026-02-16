「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）

阪神のジェフ・ウィリアムス駐米スカウト（５３）が１５日、宜野座キャンプを訪問し今季のリーグ連覇を確信。「タイガースを見ていると強いなと思いますし、これからも強い時期が長く続くのだろう」と断言した。前日１４日に沖縄到着。視察期間はこの日から２４日までだ。

「ＪＦＫ」の盟友、藤川監督とガッチリ握手を交わし、指揮官とスカウトとして業務連絡や情報交換。その後は高橋のライブＢＰ、ブルペンの投球練習を視察するなど、到着初日から精力的に動いた。及川とは１５分間、話し込む場面もあった。

昨季の視察では現役時代の代名詞である伝家の宝刀・スライダーを伝授。両リーグ最多６６試合登板の礎になった。「おめでとう」と声を掛けたレジェンドは「伝えたのは小さなことだが、自信を持って投げる姿が印象的。戦いに行く仕事なので、自信がないと思い切って戦えない」と、メンタルの大切さを強調した。

石井がアキレス腱の損傷で離脱。及川には昨季以上の役割が求められ、左腕も理解している。「１年だけでは意味がない。誰かがけがをしてもチームは動く。自分のためにも、チームのためにも結果で貢献するのが一番」。師弟コンビのタッグで２年連続の活躍を誓う。