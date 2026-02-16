◇練習試合 DeNA1−1中日 ※特別ルール（2026年2月15日 北谷）

DeNAのドラフト1位・小田康一郎内野手（22＝青学大）が15日、中日との練習試合で1軍対外試合に初出場して初打席初安打を放った。「8番・DH」で2回に初球を左前打。愛称「ブー」にちなんでチームメートから“ブーイング”で祝福された。巨人、広島、中日もそれぞれ期待のドラフト1位が上々の対外試合デビューを飾った。

南国・北谷の青空にブーイングが響き渡った。「Boo〜〜ッ」。発したのは対戦した中日側のファンではなく、自軍の三塁ベンチのチームメートだ。小田は一塁ベース上から笑顔で応えた。

「はい、聞こえてきました。うれしかったです。ベンチでも“ナイスヒット”と褒めてもらいました」

1メートル73、85キロのぽっちゃり体形。青学大時代からの愛称「ブーちゃん」にちなみ「ブーと呼んで」とアピールしてきた。だからこそ祝福のブーイングだ。

1軍の対外試合は初出場。名刺代わりの一打が光る。2回2死一塁から24年の中日ドラフト1位左腕・金丸の外角高め148キロを左前へ巧打。「凄い力のある投手と分かっていたので積極的にいきました」。初打席の初球を打ち損じなく仕留め、初安打にした。

1年目の春季キャンプは沖縄・嘉手納のB班（2軍）からのスタート。順調な調整報告を受けた相川新監督から前日の練習後に「試合参加」で抜てきされた。4回はフルカウントから見極めて四球。7回は痛烈な一直で3打席とも内容があり、指揮官は「タイミングを合わせる能力を感じた」と目を細めた。

中日には同じ青学大から同じ1位指名でプロ入りした中西が在籍。ニアミスで対戦は持ち越し「まだ対戦は早すぎる」と開幕後の公式戦での再会に思いをはせた。あす17日からの第4クールでのA班合流は未定でも、うれしい“ブーイング”に手応えをにじませ「さらにスイングを強化したい」と声を弾ませた。（大木 穂高）

◇小田 康一郎（おだ・こういちろう）2003年（平15）8月15日生まれ、東京都八王子市出身の22歳。5歳から八王子リトルで野球を始め、四谷中では八王子シニアでプレー。岐阜・中京では1年夏に甲子園4強入りした。青学大では1年春から東都リーグ戦に出場し、一塁手としてベストナイン3度受賞など6連覇に貢献。1メートル73、85キロ。右投げ左打ち。