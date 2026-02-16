「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）

自身初の開幕ローテ入りへ一歩、前進だ。阪神・高橋遥人投手（３０）が今キャンプ初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者６人に対して３１球を投じ、安打性１本と上々の内容を示した。

「去年までのことを考えたら、この時期にバッターに対峙（たいじ）できるっていうのは、順調なのかなと思います」

キレのある直球を投じ、最速１４７キロを記録。カットボールやツーシームで空振りを奪う場面もあり「真っすぐが本当に投げられれば、変化球は勝手についてくると思う」とうなずいた。

実に５年ぶりの宜野座のマウンドだった。春季キャンプ中の対打者での登板は、２０２１年２月１６日の練習試合・楽天戦（宜野座）以来。同戦後に違和感を訴え、右脇腹の筋挫傷で離脱していた。その後２２年にはトミー・ジョン手術を受け、長いリハビリ生活を経験。南国の地で多くの虎党に、元気に腕を振る姿を見せ「皆さんの前で投げることができて良かった」とはにかんだ。

もちろん、ここからが本番。目指すのはプロ入り後初の開幕ローテ入りだ。現状では村上、才木の２本柱、大竹や、新助っ人のルーカス、ラグズデールらとともに開幕ローテの有力候補。「春に野球をしていたのが僕にとっては久々なんで、投げられてるっていうことに関しては本当に気持ちも全然違うし、競争に割って入っていきたい」と高ぶる思いを明かした。

そして、故障なく１年間を完走へ−。「そこは大前提すぎるんで」。幾度も困難を乗り越え、迎えるプロ９年目。高橋がローテを守り抜けば、連覇の大きな原動力となるはずだ。

【高橋の２月キャンプ】

◆１８年 ２軍キャンプ。１７日、四国ＩＬｐ・高知との練習試合で１回無安打無失点。２２日、西武との練習試合は１回１安打無失点。

◆１９年 ２６日、２軍練習試合の四国ＩＬｐ・高知戦に登板。１８年６月以来の実戦で１回無安打無失点２奪三振。

◆２０年 初の１軍キャンプ。９日、日本ハムと練習試合で２回１失点、１６日は楽天と練習試合で３回３安打無失点。

◆２１年 紅白戦は７日に２回３失点、１２日に２回無失点。１６日の練習試合・楽天戦で３回４安打１失点。試合後に右脇腹の筋挫傷と診断。

◆２２年 ２軍キャンプ。１９日に捕手を座らせブルペン。

◆２３年 ２軍でキャッチボール程度。

◆２４年 ２軍で複数回ブルペンも対人登板なし。

◆２５年 ２軍で１２、１６日にいずれも捕手を立たせてブルペン。