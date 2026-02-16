「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル・決勝」（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

４大会連続出場の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、五輪初採用のラージヒルに挑んだが、１６位に終わり、２大会ぶりとなる個人メダルはならなかった。今大会ノーマルヒルでは１３位、混合団体ではスーツ規定違反に泣いた２２年北京五輪の悔しさを晴らす銅メダルを獲得した。３種目すべてでしっかりとジャンプを飛び４度目の五輪を終えた。

１回目は厳しい追い風条件の中で飛距離を伸ばせず、１１４メートルで１７位と出遅れた。２回目は１２７メートルまで飛距離を伸ばした。飛び終えた後は歓声にほほ笑んで手を振った。

ただその後は目を赤くし、涙を溜めて取材エリアへ。「やはりスキージャンプ競技は２本そろえる競技。悔しい気持ちある。試合は続くので反省を生かして繋げていけたら。ほんとうにたくさんの方に支えていただいてメダルをとらせていただいて。もっと力になれるようなパフォーマンスができるように精進したい。北京終えた後、またこの舞台に立てるなんて想像できていなかった。目指せることになって代表にも選ばれて、自分の力より支えていただいて、この場に立たせていただいた。返せるようなパフォーマンスできなかったのは悔しい。どこまでいっても支えていただいてばかりでまだ返せていない。まだまあ頑張り続けたい。飛ぶことで誰かに何かを与えられる存在になりたい」と語った。

その後も感謝の言葉を並べ、涙の理由については「感謝の気持ちですかね。やっぱりこの舞台に立つにあたって、まずまた戻ってきていいのかっていうところもありました。戻ってきたら戻ってきたで変わらずに接してくれる仲間だったり、先輩たちがいたり、その中でまた集中してスキージャンプに向き合う事ができて、またここに戻ってこれた。成長した姿をみていただけるようなパフォーマンスができたかっていうとそうではないかもしれないですけど、すごく本当に感謝の気持ちでいっぱいで・・・。戻ってきてよかったなっていうか、戻ってこさせてくれてありがとうございます」と明かした。

「混合団体の時も本当にチームに支えられて、自分１人ではあのジャンプをすることはできなかった。最後の最後まで寄り添ってくれたメンバーであったり、日本チームの皆さまであったり、支えてくれる、応援してくれる人たちのおかげで、自分の能力以上のものが出せた気がする。本当に自分１人で飛んでいるような感じがしなくて、そのおかげでやっと銅メダルを取ることができて、本当に自分だけのメダルではないので、みんなで取ったメダル、日本チームで取ったメダルだと思います」と改めて混合団体でのメダルを噛みしめた。その上で「だからこそ自分の今の能力のなさ、情けなさが。もっと強くなって力になれたら」と今後を見据えた。

１０日の混合団体では日本の銅メダル獲得に貢献。スーツの規定違反で失格となった前回北京五輪では「今後の競技は考える必要がある」と進退にも言及するほど失意のどん底だったが、帰ってきた大舞台で雪辱を果たし「人生で取ったメダルで一番うれしい」と実感を込めた。喜びのあまり、１０日の夜はメダルを首にかけたまま眠りについたという。それでも「もう気持ちは切り替え、メダルは大事に（しまった）」と語り、次の戦いに視線を向けていた。