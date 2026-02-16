高卒5年目を迎えた阪神・中川が今秋、勲章を手に親友と乾杯する姿を思い描いた。21年ドラフト同期で、昨季限りで阪神を退団した森木大智投手が先月末にパドレスとマイナー契約を結び、今月に入ってルーキーリーグのACLパドレスに配属された。同い年の新たな門出を祝いつつ、共に飛躍を遂げた形でシーズン後に再会することを誓った。

「（パドレス入りは）知らなかった。自分から“おめでとう”と連絡した。お互い、頑張っているところを見せたい。あいつもしっかり頑張ると思う」

21年ドラフト1位・森木、同4位・前川、同7位・中川は公私共に仲が良く、24年オフには3人でUSJへ。森木が球団から構想外を告げられた昨オフは、送別会を兼ねてもつ鍋を囲んでいる。健闘を誓い合ってから2カ月もたたない内に、森木の新天地が決定。一方の中川は、1つしかない左翼の定位置を前川と争う。「今年一番試合に出られるようにやりたい」と誓う背番号68が見据えるのは、「一生に一度のタイトル」だ。1軍デビューした昨季は出場25試合59打席にとどまっており、新人王資格を有する。右腕のメジャー昇格、そして自身は新人王――。「そう（新人王）なっていればいい」。最高の殊勲を手に、恒例の同期会で笑い合うことが今の夢だ。

第3クール最終日のこの日はフリー打撃で42スイングし柵越えは7発。14日の練習試合・楽天戦（宜野座）では先制適時打を放つなど、首脳陣の評価も上々だ。藤川監督から「黙って積むこと」と尻を叩かれた22歳が、仲間の挑戦を刺激に変え、さらなるレベルアップを期す。