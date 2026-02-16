８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴが１５日、横浜市内のＫアリーナ横浜で５日間にわたって行われた「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」の最終日に単独公演を開催。鮮やかなパフォーマンスで“大トリ”を務め上げた。ステージでは、８月２５、２６日にデビュー２周年記念として、グループ初となる日本武道館公演を行うことも発表した。

デビューから“きゅーすと旋風”を巻き起こしてきた勢いは、２０２６年もとどまることを知らない。Ｋアリーナ横浜では初となる単独公演。８人がきゅーてすと（ファンネーム）の大歓声に迎えられて登場すると、１曲目の「ハッピー世界！」からアリーナの熱気が最高潮に達した。

川本笑瑠（２３）は「１年かけて生誕ライブをやってきたけど、来られなかった人がいっぱいいる。こういう機会なら着られると思った」と、昨年開催のメンバーの生誕祭ライブで着用した特別衣装でライブをスタート。アンコールと合わせて全１４曲を歌いきった。

「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」の４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ４ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ ＬＩＶＥ」は１１日から５日間にわたって開催し、計６万人を動員。そのムーブメントの大きさを示した。

前日１４日は所属全グループが集結し、音楽アワードをコンセプトにした公演も開催。ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの村川緋杏（２６）が「みんなに支えてもらってたくさん進化ができた」と涙を流し、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲは次の夢をメンバー全員で「国立競技場！」と宣言して大舞台での公演を目指すなど、互いが高め合う姿を見せていた。

その中で格段の勢いを見せるのがきゅーすとだ。アンコールではビジョンに突如デビューからの歩みをたどる映像が流れ、アントニオ猪木の「迷わず行けよ。行けばわかるさ」の名言とともに８月２５、２６日のデビュー２周年公演を日本武道館で行うことが発表された。

これには増田彩乃（２２）も「日本のアーティストとして名誉ある場所でライブをさせていただけるのは、めちゃめちゃ大きい！」と大興奮だ。最後はデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」を熱唱。一体となったアリーナにほとばしる熱量が、きゅーすとのさらなる進化を予感させた。