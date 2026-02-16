「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）

阪神キャンプは第３クールの最終日。デイリースポーツ評論家の藤田平氏が今季期待の若手をチェックした。

◇ ◇

第３クールを通して見て、チーム全体の印象としてはやはり、投手陣に厚みがある。石井の離脱は痛いが、新しく外国人投手も加入し、昨年よりプラス材料がある。若手も出てきて数もそろっているので、大きく崩れることはないだろう。

野手陣に目を向けると、今は佐藤輝と森下と坂本がチームを離れているので、若い選手にとってはチャンスだと思う。ここから実戦も増えてくる中で、誰が出てくるか。楽しみなのがドラフト上位の新人野手３人だ。

１位の立石、２位の谷端、３位の岡城。まず立石に関しては、まだ万全ではなくロングティーを見ただけではあるが、体もできているし大きな可能性を感じる選手だ。谷端は守備もいいし、バッティングも積極性があり、投手に対してのタイミングの取り方が良くなってきている。

そして３位の岡城だが、宜野座でのバッティングを見たが、逆方向に非常にうまく打っていた。守備に関しても、新人合同自主トレで見た時から、足の運び方にセンスを感じていた。個人的にもかなり期待している。