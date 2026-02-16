「阪神春季キャンプ」（１５日、宜野座）

阪神の宜野座メンバーが練習後に「宜野座村ふれあい野球教室」を行い、宜野座村の少年野球チーム１４０人を指導した。以下、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−キャンプも折り返し。選手の仕上がりは。

「元気でやっていると思います」

−石井は残念な結果。

「ＷＢＣの大会も、もうすぐありますから。（石井）大智も一緒に出ているつもりで、ファンの方も見ていただければいいかなと思います」

−野球教室を開催。球団として大切な取り組みになる。

「中川とか高寺とか、若い選手たちも２０２５年よりも２０２６年、体が大きくなってますからね。大人の選手たちでもまだまだ、体を鍛えて昨年より大きくなってきています。お互いに野球を通じて成長できればな、と。そういう一日になればいいですね」

−新人唯一、宜野座組のドラフト２位・谷端をどう見る。

「この景色が今シーズンどう終わって来年、彼の２度目の春キャンプを過ごせてきているか。今のはかりになりますから、その程度ですね」

−次クールで実戦は。

「初めて３日間の練習。選手たちにも疲労がありますし最終クールで３連戦、珍しくオープン戦が入っていますからね。そこに向けてどう持っていこうかな、という３日間の練習になると思います。実戦等々はどうでしょう、分かりません」