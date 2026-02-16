「練習試合、巨人２−４広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１５日、初の対外試合で堂々の０封デビューを果たした。覇権奪還を目指す２６年の“開幕投手”の舞台で２回を２安打１奪三振無失点、最速は１４７キロ。「６０点ぐらいですかね。カウントが不利な場面が多かったのと初回いきなりばたついたので」。反省は次のステップへ進むための糧となる。

プレーボールからドラ１対決が待っていた。特別な意識なく広島の１位・平川に対峙（たいじ）するも、いきなり２ボール。カウントを悪くすると、中前打を許した。その後もボールが先行する場面もあったが、１死一、二塁のピンチを無失点に抑えると、二回は落ち着いて三者凡退に広島打線を料理した。

２イニング目に見せた高い修正力。「ストライクでしっかり勝負していこうという原点に返る。そういうピッチングができた」と、竹丸には冷静に戻れる場所があることが強みの一つだ。また２月中旬の時点で菊池や秋山ら経験豊富な打者と対戦し、「甘いボールは見逃してくれないし、いいところにいってもファウルにされる。簡単にアウトになってくれないとすごい感じました」と感じた壁が収穫になった。

広島県出身。崇徳高時代にはカープ３連覇を見た。「小さい頃から名前を知っている選手がいましたし。プロ野球選手になったんだなと、すごく感じました」。ここからがスタートだ。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日生まれ、２３歳。広島県出身。１７９センチ、７６キロ。左投げ左打ち。投手。背番号２１。崇徳、城西大、鷺宮製作所を経て２５年度ドラフト１位で巨人に入団。大学までエース経験がなかったが、社会人で体力強化して先発の柱に成長した。最速１５２キロ。