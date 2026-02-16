「練習試合、楽天９−９日本ハム」（１５日、金武町ベースボールスタジアム）

日本ハムの新庄剛志監督（５４）が１５日、熟成された“新庄式セコセコ野球”で効果的な得点を生み出した。三回１死三塁でエンドランのサイン。五十幡の一ゴロの間に１点を奪った。さらに九回、１点差としてなお１死一、三塁の場面で一走・野村を走らせ、奈良間の二ゴロが併殺崩れとなり、同点とした。指揮官は「奈良間君、仕事しましたね。五十幡君もよかったね」と任務を遂行した２人をたたえた。

三回の場面では「前進守備の時、エンドランで点を取りに行く方が外しづらいでしょ。うちの場合は特にスクイズをめちゃめちゃ警戒されるから」と解説。同点の場面も含めて「想像通り。１００％、全て当たりました。今日は『ディスボール』で走らせたんで」と自画自賛した。

五十幡は「ボスが就任してから、何かあるなっていうのはずっと思っている」と“新庄式”への対応力を個々が身につけていると明かす。新庄監督は「難しいですけどね。難しいことを成功させるチームにはなってきている。それがファイターズ。前例がないことなら作っていけばいい」と満足そうだった。