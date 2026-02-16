菊地姫奈、グラビアで美バスト披露「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/02/16】モデルで女優の菊地姫奈が、2月16日発売の「週刊プレイボーイ」8号（集英社）の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】21歳美人女優、圧巻プロポーション際立つ表紙
ファッション誌「non-no」の専属モデルで、女優としても活躍中の菊池。「菊地姫奈カレンダーブック2026」（集英社）は2月20日に発売予定。2月28日にはHMV＆BOOKS SHIBUYAで発売記念イベントも開催される予定だ。
今号では、ベージュのランジェリーから美しいバストを披露。圧巻のプロポーションを見せている。
そのほか今号には、岸みゆ、鹿目凛、林ゆめ、可児愛梨、西本ヒカル、霧島聖子らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆菊地姫奈、美バスト披露
◆岸みゆ・林ゆめらも登場
